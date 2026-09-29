Standard Chartered table sur une croissance de 8,7% du PIB vietnamien au troisième trimestre

Hanoï (VNA) – La banque Standard Chartered prévoit une croissance de 8,7% du PIB vietnamien au troisième trimestre 2026, contre 8,4% au deuxième trimestre. L’activité devrait rester portée par la production industrielle, le commerce et la demande intérieure, malgré les incertitudes persistantes liées à l’environnement extérieur.

Dans sa dernière évaluation de l’économie vietnamienne, Standard Chartered estime que l’économie nationale poursuivra son expansion au troisième trimestre, avec une progression du PIB de 8,7% sur un an, en légère accélération par rapport aux 8,4% enregistrés au trimestre précédent.

Les indicateurs économiques de septembre devraient continuer de témoigner d’une amélioration de l’activité manufacturière et commerciale. Standard Chartered prévoit une hausse de 13,2% sur un an de la production industrielle, tandis que l’activité commerciale devrait rester dynamique au troisième trimestre.

Plus précisément, les exportations au troisième trimestre 2026 devraient progresser de 27,2% sur un an, selon la banque. Les importations devraient augmenter plus fortement, de 40%. Cette évolution traduit la poursuite de l’expansion des échanges commerciaux, tout en reflétant la demande d’importations destinée à soutenir la production et l’activité économique intérieure.

Sur le front des prix, Standard Chartered prévoit une inflation de 4,5% sur un an en septembre, soit un niveau proche de l’objectif fixé par le gouvernement en matière de maîtrise de l’inflation.

Compte tenu de la dynamique actuelle, la banque anticipe une poursuite de l’expansion au cours des derniers mois de l’année, avec une croissance du PIB de 10,6% sur un an au second semestre 2026.

Standard Chartered maintient ainsi sa prévision d’une croissance de 9,5% pour l’ensemble de l’année 2026. Selon la banque, les mesures de soutien à la croissance devraient continuer de soutenir l’activité économique, alors que les incertitudes liées à l’environnement extérieur restent présentes. l’activité économique, dans un contexte où les incertitudes liées à l’environnement extérieur ne sont pas encore totalement dissipées.

Standard Chartered prévoit une hausse de 13,2% de la production industrielle sur un an. Photo: VNA

Tim Leelahaphan, économiste senior de Standard Chartered chargé de la Thaïlande et du Vietnam, estime que l’économie vietnamienne continue de faire preuve de résilience, grâce à une demande intérieure solide ainsi qu’au maintien d’une activité industrielle et commerciale dynamique.

"Nous nous attendons à ce que la croissance se maintienne au cours des derniers mois de l’année. Malgré les incertitudes extérieures persistantes, les politiques de soutien à la croissance et le maintien d’une activité économique dynamique devraient continuer à renforcer les perspectives de croissance du Vietnam jusqu’à la fin de l’année", a-t-il déclaré.

Selon Standard Chartered, l’évolution de l’activité économique intérieure et celle de l’environnement économique mondial seront déterminantes pour les perspectives de croissance au cours des derniers mois de l’année. -VNA