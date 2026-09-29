Les exportations de tilapia vers le Brésil ont été multipliées par plus de 222 en huit mois





Hanoï, 29 septembre (VNA) – Le Brésil s'impose comme un marché clé pour le tilapia vietnamien, la valeur des exportations vers ce marché ayant été multipliée par plus de 222 pour atteindre 44 millions de dollars au cours des huit premiers mois de l'année.



Selon l'Association des exportateurs et producteurs de produits de la mer du Vietnam (VASEP), les exportations ont atteint 4 millions de dollars en août. Sur les huit premiers mois de l'année, elles ont totalisé 44 millions de dollars, soit une multiplication par plus de 222 par rapport à la même période de l'année précédente.



Cette forte progression s'explique principalement par une hausse massive du volume des exportations, à partir d'un niveau très faible enregistré à la même période de l'année précédente.



Avec 44 millions de dollars, le Brésil représente actuellement près de 49 % de la valeur totale des exportations de tilapia du Vietnam sur ces huit mois, s'affirmant ainsi comme un marché essentiel pour cette filière.



Tous marchés confondus, les exportations vietnamiennes de tilapia ont atteint 90 millions de dollars au cours des huit premiers mois de l'année, soit une hausse de 43 % par rapport à la même période de l'année dernière. Rien qu'en août, le chiffre d'affaires à l'exportation de ce poisson s'est élevé à 11 millions de dollars.



Le Japon a enregistré une progression de 77 %, avec une valeur d'exportation de 2 millions de dollars. À noter que le tilapia d'eau saumâtre commence à trouver sa place sur les segments du sushi et du sashimi sur ce marché.



Les exportations vers les pays membres du CPTPP ont atteint 6 millions de dollars, en hausse de 50 %, portées notamment par le Japon et le Mexique.



Au Moyen-Orient, les exportations vers l'Arabie saoudite ont atteint 7 millions de dollars, en hausse de 23 %, tandis que le marché de l'Union européenne (UE) a représenté 4 millions de dollars, en progression de 7 %, la Belgique contribuant notamment à cette croissance.



Les exportations vers les États-Unis ont totalisé 21 millions de dollars, en recul de 48 %. Le pouvoir d'achat sur ce marché ne montre pas encore de signe clair de reprise, tandis que des niveaux de stocks relativement élevés incitent les importateurs à la prudence concernant les nouvelles commandes.



Selon les projections citées par la VASEP, le marché mondial du tilapia devrait passer de 15,5 milliards de dollars en 2025 à environ 21 milliards de dollars d'ici 2035, soit une augmentation de 35,5 %. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période 2025-2035 devrait atteindre 3,1 %.



Le tilapia pourrait servir de matière première alternative sur certains segments de marché, à condition de répondre aux exigences en matière de qualité, de spécifications des produits, de traçabilité et de certifications de durabilité. Les entreprises peuvent miser sur une transformation à plus forte valeur ajoutée, la diversification des produits et l'adaptation aux exigences spécifiques de chaque marché. -VNA

Nguyễn Thị Vân Hà