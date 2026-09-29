La Bourse de Hô Chi Minh-Ville avertit des arnaques aux investisseurs

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) a mis en garde contre une escroquerie dans laquelle des individus se font passer pour la Bourse et pour des dirigeants de la Commission d’État des valeurs mobilières du Vietnam (SSC) afin de créer de faux documents et de diffuser de fausses informations sur les investissements dans le but d’attirer des investisseurs.

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Selon le HoSE, des escrocs utilisent illégalement son nom, ses images et son logo, tout en falsifiant les sceaux et les signatures de dirigeants de la SSC pour produire des documents frauduleux contenant de fausses informations sur des autorisations d’investissement.

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Parmi les faux documents figure un « contrat de coopération pour un programme d’investissement » arborant le logo de la HOSE ; celui-ci prévoit un investissement de 76 millions de dôngs (plus de 2.920 dollars) tout en promettant des rendements pouvant atteindre 1,368 milliard de dôngs. Ce contrat, dont l’entrée en vigueur est fixée à 24 heures après la réception des données par les participants, comporte des dispositions relatives à la fourniture de données, aux activités d’investissement, aux frais de traitement et aux responsabilités des parties.

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Un autre document frauduleux se présente sous la forme d’une décision émise par un organisme de gestion étatique et utilise les noms du ministère des Finances et de la SSC. Il promeut des formules d’investissement à rendement fixe et promet le remboursement de 200 % du montant investi en cas d’erreur imputable aux experts ou au système d’investissement.

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Des escrocs ont également créé des images d’une interface d’application baptisée «HoSE Invest with HoSE», affichant des formules d’investissement, des comptes d’investisseur, des soldes et des bénéfices. L’interface présente des informations sur les formules d’investissement, les bénéfices, les frais de transfert de fonds et le statut du compte, donnant ainsi l’apparence d’une plateforme de trading professionnelle.

Le HoSE a affirmé n’avoir ni émis ni entretenu de lien avec les documents, contrats ou demandes susmentionnés. La Bourse n’utilise pas de tels formulaires pour accorder des licences, certifier ou garantir des activités d’investissement.

Il a exhorté les investisseurs et le public à faire preuve de vigilance et à ne pas communiquer d’informations personnelles, de coordonnées de compte ou de mots de passe à usage unique (OTP), ni à transférer des fonds à la demande de personnes ou d’organisations non vérifiées. Les cas suspects doivent être signalés sans délai à la police ainsi qu’aux autres autorités compétentes.

Le HoSE a déclaré se coordonner avec les organismes compétents pour vérifier, prévenir et sanctionner sévèrement, conformément à la loi, les organisations et les individus se livrant à des usurpations d’identité et à des fraudes, ou exploitant le nom de la HoSE et des organismes de gestion de l’État à des fins illicites.

Il a précédemment émis des avertissements concernant de fausses images et de faux documents circulant sur les réseaux sociaux, notamment de prétendues « décisions relatives aux opérations de programmes d’investissement », des « contrats de coopération en matière d’investissement » et des certificats d’enregistrement d’entreprise associés à la Bourse.

Pour obtenir des informations fiables, la HOSE recommande aux investisseurs de se fier uniquement aux annonces et aux informations publiées via ses canaux officiels, notamment son site Internet (www.hsx.vn) et sa page Facebook officielle (https://www.facebook.com/HochiminhStockExchange). – VNA

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