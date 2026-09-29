An Giang traque les navires non conformes pour éradiquer la pêche INN

An Giang (VNA) – La province méridionale d’An Giang déploie une série de mesures d’urgence et coordonnées pour remédier aux lacunes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi aux efforts nationaux visant à obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne.



Selon le Comité de pilotage provincial sur l’INN, la priorité est accordée à la gestion rigoureuse des navires dits « trois non » – sans immatriculation, sans licence et sans inspection – ainsi que des groupes à haut risque. Sont notamment concernés les bateaux dont le permis de pêche ou le certificat technique a expiré et ceux ayant perdu leur connexion au système de surveillance des navires (VMS) pendant une période prolongée.



Le directeur du Département de l’agriculture et de l’environnement d’An Giang, Le Huu Toan, a précisé que les autorités locales intensifiaient les inspections du marquage des navires et de la conformité des numéros d’immatriculation avant toute délivrance de documents officiels.



Grâce aux données du VMS, les autorités ont établi des listes précises de navires nécessitant un suivi particulier, dont 551 embarcations de plus de 15 mètres et 889 autres ne remplissant pas les conditions requises pour exercer leurs activités. Ces navires font l’objet d’un contrôle renforcé de la part des forces compétentes et des autorités locales.



L’une des principales avancées de cette campagne réside dans la généralisation des outils numériques, notamment du système électronique de traçabilité des produits de la pêche (eCDT), qui relie les gardes-frontières, les autorités portuaires et les services chargés du contrôle des pêches. À ce jour, 100 % des navires entrant ou sortant des ports de la province effectuent les déclarations obligatoires sur ce système, permettant d’assurer la traçabilité des captures et des débarquements.



Parallèlement, le système VMS fait office d’outil de surveillance continue en mer. Depuis le début de 2026, les données recueillies ont permis d’infliger 168 amendes administratives à 92 navires, pour un montant total de 5,5 milliards de dôngs.



Concernant les violations dans les eaux étrangères, les autorités ont recensé 62 navires saisis par des forces étrangères entre janvier 2024 et septembre 2026. À ce jour, les enquêtes ont permis de traiter 36 dossiers, débouchant sur 34 sanctions administratives et une poursuite pénale.



Afin de renforcer ce dispositif, la province a mis en place une équipe de travail intersectorielle chargée de contrôler l’ensemble de la chaîne, des pêcheurs aux entreprises de transformation et d’exportation. Les résultats de ces missions sont également intégrés à des indicateurs clés de performance (KPI) applicables aux services, secteurs et localités concernés.



En conclusion, le vice-président du Comité populaire provincial, Ngo Cong Thuc, a réaffirmé la détermination d’An Giang à empêcher tout navire non conforme de prendre la mer et à sanctionner strictement les violations des obligations en matière de signalement et de traçabilité.



Le renforcement des contrôles, appuyé par les systèmes VMS et eCDT, vise à mieux encadrer les activités halieutiques dans la province et à contribuer à la construction d’un secteur de la pêche vietnamien plus responsable et durable, conforme aux normes internationales.- VNA

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