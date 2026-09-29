Économie

Vietnam-Allemagne : vers une coopération technologique à plus forte valeur ajoutée

Le Vietnam dispose de solides atouts technologiques et d’une expérience croissante sur les marchés internationaux. Dans un contexte de transformation numérique accélérée en Allemagne et de pénurie de spécialistes informatiques, les entreprises vietnamiennes disposent de nouvelles opportunités pour approfondir leur coopération avec leurs partenaires allemands et progresser dans la chaîne de valeur technologique.

Alexander Schonl, directeur général, fondateur et conseiller principal en Microsoft Dynamics 365 Business Central chez Solid Scale Solutions. Photo: VNA
Alexander Schonl, directeur général, fondateur et conseiller principal en Microsoft Dynamics 365 Business Central chez Solid Scale Solutions. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam dispose de solides atouts pour développer son secteur technologique, notamment grâce à ses ressources humaines dans les domaines des STEM et à son expérience croissante dans la fourniture de services informatiques à l’international. Pour créer davantage de valeur, les entreprises vietnamiennes doivent toutefois monter en gamme et évoluer de la simple prestation technique vers la conception de solutions répondant directement aux besoins de leurs clients.

Selon Alexander Schonl, directeur général, fondateur et conseiller principal en Microsoft Dynamics 365 Business Central chez Solid Scale Solutions, en Bavière, l’Allemagne dispose d’un tissu dynamique de petites et moyennes entreprises qui accélèrent leur transformation numérique. Le pays fait parallèlement face à une pénurie de près de 80 000 spécialistes informatiques, alimentant la demande de professionnels capables de conjuguer compétences technologiques et compréhension des processus d’entreprise.

Dans ce contexte, le Vietnam peut s’appuyer sur son vivier de talents dans les STEM et sur son expérience des marchés internationaux pour approfondir sa coopération avec les entreprises allemandes. Alexander Schonl a également souligné l’importance de la confiance ainsi que des liens économiques et humains tissés entre les deux pays au fil des décennies.

Les entreprises allemandes coopèrent désormais avec des équipes vietnamiennes non seulement pour des prestations informatiques, mais aussi dans l’ingénierie logicielle, le développement de produits et des projets technologiques complexes. Selon l’expert, l’enjeu est donc désormais de permettre aux entreprises vietnamiennes de mieux comprendre les activités de leurs clients, d’identifier conjointement les problèmes et de proposer des solutions adaptées.

Du point de vue des entreprises allemandes, les clients recherchent des partenaires capables de conjuguer expertise technique, compréhension des enjeux commerciaux, sécurité juridique et cybersécurité, communication transparente et capacité à nouer des relations durables. Ces exigences revêtent une importance particulière dans les projets liés aux systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP).

Pour élargir leur accès au marché allemand, les entreprises vietnamiennes doivent donc approfondir leur connaissance de leurs clients, des exigences réglementaires et des spécificités de chaque secteur, tout en renforçant leurs capacités de conseil et de communication. La maîtrise de l’allemand constitue notamment un atout pour les postes impliquant des échanges directs avec les clients.

Alexander Schonl a également recommandé de développer des projets de conseil conjoints entre experts vietnamiens et allemands, permettant de combiner mise en œuvre concrète et acquisition d’expérience. Cette coopération devrait être réciproque : tandis que les entreprises vietnamiennes approfondissent leur connaissance du marché allemand, leurs partenaires allemands doivent mieux comprendre l’environnement économique et culturel vietnamien.

À terme, les entreprises vietnamiennes peuvent ainsi mettre leurs compétences technologiques au service d’une meilleure compréhension des besoins des clients allemands et passer progressivement de la fourniture de main-d’œuvre à la construction de véritables partenariats technologiques. -VNA

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