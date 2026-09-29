Vers un partenariat renforcé entre Hô Chi Minh-Ville et Hong Kong

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une délégation de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Nguyen Manh Cuong, vice-président du Comité populaire municipal, a effectué une mission de travail dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) du 23 au 26 septembre, visant à consolider et à approfondir la coopération entre les deux métropoles, ainsi qu’à favoriser le partage d’expériences dans des domaines tels que la modernisation de l’administration publique, la transformation numérique et la gestion urbaine.

Au cours de cette visite, le 24 septembre, Nguyen Manh Cuong a eu une séance de travail avec Algernon Yau, secrétaire au Développement économique et au Commerce de Hong Kong, au cours de laquelle il a souligné les performances économiques remarquables de Hong Kong et réaffirmé son statut de partenaire économique de premier plan du Vietnam.

Il a également salué la présence et le développement constants de la communauté d’affaires hongkongaise à Hô Chi Minh-Ville depuis plusieurs décennies, ainsi que son efficacité et sa contribution positive au développement des deux parties.

Afin de consolider et de renforcer la coopération entre la mégapole du Sud et Hong Kong, Nguyen Manh Cuong a proposé d’intensifier la collaboration dans des secteurs stratégiques tels que les réseaux d’affaires, la finance internationale, l’éducation, les sciences et technologies, l’innovation, la logistique et les échanges commerciaux. Il a également encouragé une participation plus active du Bureau économique et commercial de Hong Kong (HKETO) afin de faciliter les échanges bilatéraux.

De son côté, Algernon Yau a plaidé pour le renforcement des échanges et de la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur des deux villes, ainsi que pour une coordination accrue dans le cadre de mécanismes commerciaux multilatéraux, notamment le Partenariat économique régional global (RCEP), la zone de libre-échange ASEAN-Chine et les accords de libre-échange entre l’ASEAN et Hong Kong.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyen Manh Cuong (gauche), et Algernon Yau, secrétaire au Développement économique et au Commerce de Hong Kong. Photo: VNA

Le 25 septembre, la délégation vietnamienne a rencontré des responsables des secteurs de la fonction publique, des politiques numériques et du logement afin d’échanger des expériences et d’étudier des solutions concrètes aux défis urbains contemporains.

Lors de la rencontre avec Ingrid Yeung, secrétaire à la Fonction publique de Hong Kong, les échanges ont porté sur le développement et la gestion des fonctionnaires, l’application des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique dans l’administration, en vue de renforcer les capacités de l’administration publique et les compétences numériques des fonctionnaires.

Lors de sa rencontre avec Daniel Cheung, directeur du Bureau des politiques numériques, la délégation a assisté à une présentation consacrée au modèle de gouvernement électronique, à la restructuration organisationnelle et aux processus liés à la transformation numérique, à la coordination interministérielle ainsi qu’à l’amélioration des politiques relatives aux infrastructures de données.

La délégation a ensuite visité le centre d’appels 1823, géré par le Bureau des politiques numériques et chargé de recueillir et de traiter les commentaires et demandes des citoyens.

Par ailleurs, la délégation a eu une séance de travail avec Winnie Ho, secrétaire au Logement de Hong Kong, afin de s’informer sur les politiques et l’expérience de Hong Kong en matière de développement du logement social et du logement locatif. Elle a ensuite effectué une visite de terrain dans un complexe de logements locatifs subventionnés par l’État.

En marge des rencontres officielles, la délégation a visité le site historique de l’ancienne prison Victoria à Hong Kong, où le jeune Nguyen Ai Quoc (Président Hô Chi Minh) a été détenu entre 1931 et 1933.

La mission s’est achevée par une séance de travail au Consulat général du Vietnam à Hong Kong, ainsi que par la visite de plusieurs infrastructures socioculturelles et technologiques majeures de Hong Kong. - VNA

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