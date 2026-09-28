Politique

Le développement technologique doit contribuer à l’objectif national de croissance à deux chiffres

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé de lever les obstacles au développement des sciences, des technologies et de l’innovation afin de renforcer leur contribution à l’objectif national de croissance économique à deux chiffres cette année.

Le Premier ministre Lê Minh Hung préside une réunion thématique du Comité national de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung préside une réunion thématique du Comité national de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung, président du Comité national de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, a présidé lundi après-midi, 28 septembre, une réunion thématique en ligne consacrée à l’évaluation des résultats du troisième trimestre 2026 et à la définition des orientations visant à renforcer la contribution des sciences et technologies au développement socio-économique du pays.

En ouverture de la réunion, les rapports présentés ont fait état d’une dynamique positive. En 2026, le gouvernement a soumis une loi à l’Assemblée nationale, adopté 40 décrets et 10 décisions, et approuvé le Cadre national d’architecture numérique.

La part des produits de haute technologie dans les exportations nationales a atteint environ 54,2 %. Par ailleurs, la transformation numérique des services publics a enregistré des progrès notables grâce à la modernisation du Centre national de données et à l’intégration de nombreuses données relatives aux citoyens sur la plateforme VNeID.

Dans son discours de conclusion, le Premier ministre Lê Minh Hung a salué les progrès accomplis, tout en soulignant les insuffisances persistantes. Il a relevé que plusieurs tâches accumulaient des retards sans qu’une solution définitive n’ait encore été trouvée. La création, le partage et l’interconnexion des données demeurent notamment des obstacles majeurs. Il a également déploré que la simplification des procédures administratives reste limitée et que certains services continuent d’exiger des documents papier alors que les informations correspondantes sont déjà disponibles dans les bases de données nationales. Il a par ailleurs évoqué les difficultés liées à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et le manque de coordination dans l’utilisation des laboratoires nationaux.

Pour remédier à ces insuffisances, le Premier ministre a demandé de régler rapidement et définitivement 27 tâches en retard. Sur le plan institutionnel, il a chargé le ministère de la Justice de proposer, avant le 15 octobre 2026, des solutions concrètes pour lever les obstacles juridiques à l’innovation. Le ministère des Sciences et des Technologies doit, quant à lui, finaliser en octobre les textes réglementaires d’application de la loi sur les sciences et technologies.

Concernant les infrastructures numériques et la gestion des données, le chef du gouvernement a demandé de mobiliser au maximum les ressources afin d’achever, d’ici au 30 novembre 2026, les bases de données prioritaires dans les domaines de l’éducation, du bien-être social, de la santé et de la fonction publique. L’assainissement complet du registre foncier devra être achevé d’ici à la fin de 2027. Les ministères compétents doivent en outre favoriser l’attraction des investissements directs étrangers dans les grands centres de données et les infrastructures de calcul haute performance, tout en garantissant la sécurité énergétique nécessaire.

S’agissant des services publics, le Premier ministre Lê Minh Hung a fixé des échéances précises pour la numérisation des diplômes scolaires, la mise à disposition gratuite de la signature numérique sur VNeID et l’intégration des titres fonciers. Il a également demandé d’accélérer les projets pilotes d’interconnexion des identités numériques avec Singapour et le Laos.

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Réunion thématique du Comité national de pilotage pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo: VNA

Sur le plan du développement technologique, le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour chaque projet de créer une valeur concrète et de contribuer directement à la croissance. Il a préconisé de moderniser le modèle de coopération entre l’État, les instituts de recherche et les entreprises, en plaçant ces dernières au cœur du processus d’innovation. Il a appelé à débloquer les financements consacrés à la recherche scientifique, à clarifier les conditions permettant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle comme garanties financières et à mettre en place un ensemble de critères permettant d’évaluer l’impact réel de la recherche sur la productivité.

Enfin, le chef du gouvernement a appelé les ministères, organismes et collectivités locales à redoubler d’efforts et à faire preuve de détermination afin de surmonter les obstacles et d’atteindre l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres cette année.

Le Premier ministre a demandé que le processus de proposition, d’évaluation, d’approbation et de mise en œuvre des tâches stratégiques en matière de développement technologique se poursuive conformément à la réglementation, en veillant à ce que chaque tâche crée une valeur concrète et contribue de manière substantielle à la croissance socio-économique du pays. -VNA

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