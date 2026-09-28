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Sciences, technologies et innovation : le Vietnam accélère pour soutenir la croissance

Le Vietnam veut renforcer la contribution des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique à la productivité et à la croissance économique.

Lors de la réunion. Photo : VNA
Lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung, chef du Comité directeur central pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, a présidé, dans l’après-midi du 28 septembre à Hanoï, une réunion thématique consacrée à la contribution de ces domaines au développement socio-économique et à l’évaluation des résultats du troisième trimestre 2026.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Le Minh Hung a précisé que cette réunion visait à concrétiser la Résolution 19-NQ/TW du Comité central sur le renouvellement du modèle de développement, en lien avec la Résolution 57-NQ/TW et les directives pertinentes du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam. Il a invité les participants à évaluer la contribution effective des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique à l'objectif de croissance à deux chiffres, et à définir les actions nécessaires pour rendre cette contribution plus substantielle.

Alors que 2026 marque la première année de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti avec un objectif de croissance d'au moins 10 %, le PIB a progressé de 8,18 % au premier semestre. Pour atteindre l'objectif annuel, la croissance du second semestre doit avoisiner 12 %.

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Le Premier ministre Le Minh Hung, chef du Comité directeur central pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA


Le Premier ministre a souligné que, si les moteurs traditionnels que sont l’investissement, la consommation et les exportations demeuraient importants, la croissance ne pouvait plus reposer uniquement sur le capital et une main-d’œuvre à bas coût. Selon lui, une croissance élevée, continue et durable passe nécessairement par une hausse de la productivité, elle-même portée par les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique.

La Résolution 57 fixe d'ici 2030 une part de l'économie numérique d'au moins 30 % du PIB et une contribution de la productivité globale des facteurs (PGF, ou TFP en anglais) à la croissance supérieure à 55 %. Les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique doivent ainsi devenir des moteurs principaux, directs et mesurables de la croissance.

Le Premier ministre a indiqué qu’après 21 mois de mise en œuvre de la Résolution n°57, la liste des technologies stratégiques avait été approuvée et les infrastructures numériques, les données et les services publics en ligne avaient enregistré des avancées notables. Il a toutefois estimé que les résultats demeuraient en deçà des attentes, le principal défi résidant désormais dans la capacité de mise en œuvre et la responsabilité de chaque organisme, en particulier de ses dirigeants.

Il a ainsi appelé à passer d’une évaluation fondée sur les moyens mobilisés à une évaluation axée sur les résultats en matière de croissance, en privilégiant notamment la productivité du travail, les revenus issus des technologies numériques, la valeur ajoutée et la contribution au PIB des localités et au PIB national.

À cette fin, il a appelé à concentrer les efforts sur trois axes : renforcer les capacités de recherche, de maîtrise, d’application et de commercialisation des technologies, avec les entreprises au centre ; accélérer la transformation numérique au service du développement socio-économique, sur la base de données « exactes, suffisantes, propres, actualisées, unifiées et partagées » ; et quantifier la contribution des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique à la croissance, tout en levant les obstacles institutionnels et financiers. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Sciences #technologies et innovation #résolution 57
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