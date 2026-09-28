Politique

Réunion du Comité permanent du Parti de l’Assemblée nationale

Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân préside une réunion du Comité permanent du Parti de l’Assemblée nationale

Lors de la réunion. Photo : VNA
Lors de la réunion. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a présidé, lundi 28 septembre après-midi, au siège de l’institution, une réunion du Comité permanent de son Comité du Parti consacrée à l’examen du travail du personnel et d’autres questions importantes.

Ont participé à la réunion le membre du Bureau politique, secrétaire permanent adjoint du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et vice-président permanent de l’Assemblée nationale, Dô Van Chiên ; les membres du Comité central du Parti, membres du Comité permanent du Parti de l’Assemblée nationale et vice-présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Khac Dịnh, Nguyên Hông Diên et Nguyên Thi Hông ; des membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale, ainsi que des représentants d’organes centraux.

Lors de la réunion, le Comité permanent du Parti de l’Assemblée nationale a examiné et donné son avis sur plusieurs questions, notamment le nombre de vice-chefs des départements du Conseil des affaires ethniques, des commissions de l’Assemblée nationale, du Bureau de l’Assemblée nationale et des organes consultatifs et d’assistance du Comité du Parti de l’Assemblée nationale ; les orientations concernant le travail du personnel ; ainsi que la révision et le complément de la planification des cadres dirigeants et gestionnaires pour 2026.

Le Comité permanent du Parti de l’Assemblée nationale a également examiné et mis en œuvre le travail d’évaluation des cadres dirigeants et gestionnaires au troisième trimestre de 2026.

La réunion a examiné et adopté le plan de mise en œuvre de l’élaboration du projet intitulé « Bilan de la Constitution de 2013 et étude des propositions de révision globale de la Constitution de 2013 ». - VNA

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#Assemblée nationale #travail du personnel
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