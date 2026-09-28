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Ouverture à Hanoï du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité s’est ouvert le 28 septembre à Hanoï, réunissant quelque 250 délégués vietnamiens et internationaux pour échanger sur la préservation et la valorisation du patrimoine, dans le respect de son authenticité.

Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité s’est officiellement ouvert le 28 septembre à Hanoï, réunissant quelque 250 délégués vietnamiens et internationaux. Photo: VNA
Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité s’est officiellement ouvert le 28 septembre à Hanoï, réunissant quelque 250 délégués vietnamiens et internationaux. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité s’est officiellement ouvert le 28 septembre à Hanoï, réunissant quelque 250 délégués vietnamiens et internationaux.

Le membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, représentant le gouvernement vietnamien, a participé à la cérémonie d’ouverture et prononcé un discours.

Organisé conjointement par la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, l’UNESCO, le Comité populaire de Hanoï et le Comité populaire de la province de Ninh Binh, le dialogue se tient du 27 septembre au 1er octobre à Hanoï et à Ninh Binh.

Dans son discours, le ministre Le Hoai Trung a souligné que cette rencontre intervient à un moment particulier, alors que le Vietnam et l’UNESCO célèbrent les 50 ans de leurs relations et que l’Assemblée générale des Nations unies a récemment proclamé la période 2027-2036 Décennie internationale de la culture au service du développement durable, une initiative lancée par le Vietnam avec le soutien de 103 pays.

Le ministre a affirmé que le patrimoine constitue « la mémoire de l’humanité, le lien entre le passé, le présent et l’avenir ». Selon lui, préserver son authenticité revient à respecter la vérité historique et les valeurs transmises de génération en génération.

Il a souligné que le patrimoine en Asie-Pacifique fait face à des pressions croissantes liées à l’urbanisation, au développement des infrastructures et au changement climatique. Il a appelé à mieux concilier conservation et développement.

Le ministre a identifié plusieurs priorités : respecter la diversité culturelle dans l’appréciation de l’authenticité du patrimoine ; renforcer la responsabilité envers l’histoire et les générations futures ; placer les populations et les communautés au cœur de la préservation du patrimoine ; et renforcer la coopération internationale dans le partage d’expériences, de technologies et la formation…

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Délégués au Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité. Photo: VNA

Il a également proposé la création d’un réseau de coopération sur le patrimoine en Asie-Pacifique et l’organisation régulière de programmes régionaux de formation destinés aux jeunes spécialistes du patrimoine. Le Vietnam souhaite également que le « Document de Hanoï » serve de référence pour l’action et pas seulement de déclaration de principes.

Le président de la 49e session du Comité du patrimoine mondial, Ihsan Mustafa Yurdakul, a salué le rôle actif du Vietnam et estimé que ce dialogue régional contribuera à renforcer le caractère inclusif et durable du système du patrimoine mondial, dans le respect de la diversité culturelle.

De son côté, le directeur du Centre du Patrimoine mondial de l’UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, a souligné l’engagement actif et responsable du Vietnam au sein de l’UNESCO et du Comité du patrimoine mondial. Il a également salué la gestion de plusieurs sites vietnamiens, dont la Cité impériale de Thang Long, Trang An, Hoi An, Hue et la baie de Ha Long, y voyant des expériences utiles à la communauté internationale.

Avant la cérémonie d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a rencontré le président de la 49e session du Comité du patrimoine mondial, le directeur du Centre du patrimoine mondial, des ambassadeurs auprès de l’UNESCO, des représentants de l’ICOMOS et des délégués internationaux. Il a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam à sa coopération avec l’UNESCO et son engagement à préserver et valoriser les 79 biens et titres de l’UNESCO au Vietnam.

Après la séance d’ouverture, le dialogue se poursuit avec des séances plénières, des échanges professionnels et des activités dans le secteur central de la Cité impériale de Thang Long, notamment le lancement du projet de conservation, de restauration et de réhabilitation du palais Kinh Thien.

La séance de clôture est prévue le 30 septembre, avec l’adoption attendue du « Document de Hanoï sur le patrimoine et l’authenticité ».

À Ninh Binh, les délégués visiteront le complexe paysager de Trang An et la zone de Tam Chuc. Ces activités permettront de mettre en perspective les discussions politiques et professionnelles avec les réalités de la conservation, de la gestion et de la valorisation du patrimoine au Vietnam et dans la région. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité #Vietnam
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