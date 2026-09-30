Économie

Des responsables cambodgiens s’inspirent de l’expérience de la BIDV en matière de transformation numérique

Le ministre cambodgien de l’Inspection, Sok Soken à la tête d'une délégation de son ministère a eu une séance de travail avec la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) à Hanoï.

Lors de la séance de travail entre le ministre cambodgien de l’Inspection, Sok Soken et la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) à Hanoï. Photo : VNA
Lors de la séance de travail entre le ministre cambodgien de l’Inspection, Sok Soken et la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation de haut niveau du ministère cambodgien de l’Inspection, conduite par le ministre Sok Soken, a visité le 29 septembre la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) à Hanoï, dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam.

Lors d’une séance de travail avec les responsables cambodgiens, Tran Xuan Hoang, membre du Conseil d’administration de la BIDV, a présenté le développement et les activités de la banque au Cambodge. La BIDV est actuellement présente au Cambodge dans les secteurs de la banque, de l’assurance et des valeurs mobilières, notamment à travers la Banque pour l’investissement et le développement du Cambodge (BIDC), qui dispose d’un siège social et de sept agences dans le pays. Au 30 juin, le total des actifs de la BIDC s’élevait à environ 1,05 milliard de dollars.

La BIDV considère le Cambodge comme un marché stratégique et entend continuer à développer les activités de la BIDC, de la compagnie d’assurance Cambodia-Vietnam Insurance Plc (CVI) et de son bureau de représentation. Elle entend également contribuer à renforcer les liens commerciaux, les investissements et les échanges entre les deux pays, a déclaré Tran Xuan Hoang.

La BIDV a partagé son expérience en matière de contrôle interne, de transformation numérique ainsi que d'utilisation de la technologie et des données pour la gouvernance et la gestion des risques – des domaines ayant suscité un intérêt particulier de la part de la délégation cambodgienne.

Sok Soken a indiqué que cette visite offrait à la délégation l'occasion de s'inspirer de l'expérience de la BIDV dans l'application de la technologie et des données à la gestion, au contrôle et à l'identification précoce des risques.

Il a précisé que le ministère cambodgien de l'Inspection se concentrait sur le développement d'inspections numériques fondées sur les risques, en s'appuyant sur l'expérience en matière de collecte et d'analyse de données pour identifier les indicateurs de risque, déterminer les domaines prioritaires et soutenir la prise de décision. Il a également souligné la nécessité de former des experts dans les domaines de la banque, de la finance, de la technologie et de la gestion des risques, suggérant que les deux parties examinent le partage de connaissances et le développement des ressources humaines dans ces secteurs.

Le ministre a par ailleurs salué le rôle de la BIDV et de la BIDC dans la promotion de la connectivité économique et financière entre le Cambodge et le Vietnam.

Les deux parties ont discuté de l'expérience de la BIDV en matière de contrôle interne et de l'utilisation de la technologie et des données pour l'identification des risques et l'alerte précoce. Elles ont également échangé des points de vue sur les paiements transfrontaliers. La BIDV figure parmi les banques participant au dispositif bilatéral de liaison des paiements par QR code entre le Vietnam et le Cambodge, permettant aux clients d'effectuer des paiements plus pratiques via les systèmes KHQR et VietQR.

Sok Soken a souligné que le développement des paiements transfrontaliers contribuait à favoriser le commerce, le tourisme, l’investissement et les échanges entre les populations. Il a exprimé le souhait que la BIDV et la BIDC poursuivent leurs études en vue d’élargir leur coopération et de mobiliser des financements en faveur de secteurs à fort potentiel au Cambodge, tels que les infrastructures, l’énergie, l’agriculture et la transformation des produits agricoles, la logistique et l’économie numérique.

La BIDV a réaffirmé son engagement à maintenir et à développer ses activités au Cambodge et à renforcer son rôle de passerelle au service de la coopération économique entre les deux pays.

Lors de sa visite au Vietnam, du 27 septembre au 1er octobre, la délégation cambodgienne a également rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Le Minh Hung et tenu des séances de travail avec l’Inspection du gouvernement, le groupe Viettel et l’École de formation à l’inspection, entre autres. -VNA

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