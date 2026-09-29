Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le ministre cambodgien de l'Inspection

Le Premier ministre vietnamien a réaffirmé que le Vietnam accordait une importance particulière et une priorité à ses relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme avec le Cambodge.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre cambodgien de l'Inspection, Sok Soken. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre cambodgien de l'Inspection, Sok Soken. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le gouvernement vietnamien soutient et facilite le renforcement de la coopération entre les ministères et secteurs des deux pays, notamment entre les deux organes d’inspection, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion publique, de perfectionner les institutions et le cadre juridique, et de prévenir les violations, au service des citoyens et des entreprises.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Le Minh Hung lors de sa rencontre, dans l’après-midi du 29 septembre à Hanoï, avec le ministre cambodgien de l’Inspection, Sok Soken, en visite de travail au Vietnam.

Souhaitant la bienvenue à la délégation cambodgienne, Le Minh Hung a félicité le Cambodge pour les résultats importants obtenus ces dernières années et transmis les salutations des dirigeants vietnamiens aux hauts dirigeants cambodgiens.

Il s’est dit convaincu que, sous la conduite du roi Norodom Sihamoni, du Parti du peuple cambodgien (PPC), dirigé par son président Hun Sen, et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Hun Manet, le Cambodge mettra en œuvre avec succès la première phase de sa Stratégie pentagonale et atteindra l’objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en 2030, puis un pays à revenu élevé en 2050.

Le Premier ministre vietnamien a réaffirmé que le Vietnam accordait une importance particulière et une priorité à ses relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme avec le Cambodge.

Il s’est félicité des progrès concrets enregistrés dans les relations bilatérales, notamment dans le domaine économique et commercial. Le commerce bilatéral a atteint 8,7 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2026, en hausse de 8,3% sur un an.

Le dirigeant a proposé d'accroître les échanges de délégations, le partage d'expériences, la formation des cadres et l'application des technologies numériques dans les activités de contrôle liées aux domaines économiques, commerciaux et d'investissement entre les deux pays.

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Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre cambodgien de l'Inspection, Sok Soken. Photo: VNA

De son côté, le ministre Sok Soken a transmis les salutations des dirigeants cambodgiens au Secrétaire général et Président de la République To Lam ainsi qu’au Premier ministre Le Minh Hung. Il a félicité le Vietnam à l’occasion de sa 81e Fête nationale et salué les résultats économiques du pays, qui poursuit ses objectifs de développement à long terme vers 2045.

Il a réaffirmé l’attachement des dirigeants et du peuple cambodgiens au renforcement des liens de coopération avec le Vietnam. Il a salué le soutien apporté par l'Inspection du gouvernement vietnamien et a confirmé la volonté de son ministère de mettre en œuvre les orientations convenues pour consolider les relations entre les deux gouvernements. -VNA

#Premier ministre Le Minh Hung #ministre cambodgien de l'Inspection
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