Vietnam et Laos renforcent la coopération dans l’information et la formation

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Hanoï (VNA) – Le Vietnam et le Laos poursuivront leur coopération afin d’améliorer la qualité des formations professionnelles destinées aux cadres lao chargés de l’information et de la formation, tout en intensifiant les échanges de jeunes cadres et d’experts dans ces domaines, en fonction des réalités de chaque pays.

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Cet engagement a été pris lors d’une séance de travail tenue le 29 septembre à Hanoï entre Phan Xuan Thuy, chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), et son homologue lao Sakhone Phommalath, à l’occasion de sa visite de travail au Vietnam.

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En passant en revue la coopération entre les deux commissions pour la période 2022-2026, Sakhone Phommalath, chef adjoint de la Commission de la sensibilisation et de la formation du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL), a souligné les résultats obtenus dans la promotion des réalisations des deux Partis et États ainsi que de la tradition de solidarité entre les deux pays, ainsi que dans l'organisation d'échanges professionnels et de formations pour leurs cadres.

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Il a souligné que la diffusion régulière d’informations sur la coopération Vietnam-Laos avait contribué à mieux faire connaître aux populations des deux pays la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, liens qui continuent de se renforcer.

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Phan Xuan Thuy a indiqué que, conformément à la politique du Bureau politique du PCV, la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses avait été rebaptisée Commission de la sensibilisation et de l’éducation le 1er août. Ses fonctions de conseil en matière de mobilisation des masses ont été transférées au Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et aux organisations sociopolitiques centrales.

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La commission se concentre désormais sur deux fonctions stratégiques de conseil auprès du Parti dans les domaines de l'information et de l'éducation, en mettant l'accent sur les questions politiques, idéologiques et éthiques, la communication, l'information extérieure, l'orientation de la presse et de l'édition, la recherche théorique et l'analyse pratique, le suivi et l'orientation de l'opinion publique, la protection du fondement idéologique du Parti, la culture et les arts, ainsi que l'édification du Parti sur le plan idéologique.

Selon Phan Xuan Thuy, les deux commissions ont maintenu les échanges de délégations, les entretiens et le partage d’expériences dans différents domaines liés à l’information et à l’éducation. La coopération à l’échelon local s’est également poursuivie, notamment entre les localités frontalières. Les neuf localités vietnamiennes partageant une frontière avec le Laos ont ainsi signé des accords de coopération dans les domaines de la communication et du travail idéologique.

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S’agissant de la formation et du renforcement des capacités des cadres lao chargés de la sensibilisation et de la formation, l’Académie politique nationale Hô Chi Minh organise chaque année une formation professionnelle sur le travail d’information et de formation à l’intention des cadres du PRPL.

Entre 2023 et 2026, 70 cadres lao ont participé à ces formations, dont 36 issus de l'échelon central et 34 de l'échelon local. Le programme est actualisé chaque année et met l'accent sur les connaissances politiques et théoriques, le travail d'information et de formation, ainsi que sur les compétences professionnelles connexes.

Pour la coopération à venir, Phan Xuan Thuy a proposé que les deux commissions finalisent rapidement un projet d’accord de coopération pour la période 2027-2031, le soumettent aux autorités compétentes et prennent les dispositions nécessaires en vue de sa signature en 2027, à l’occasion de plusieurs anniversaires importants marquant les relations bilatérales.

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Il a également proposé de renforcer le partage d’expériences dans les domaines politique, idéologique et éthique, la recherche théorique, l’analyse pratique, l’orientation de l’opinion publique et la protection du fondement idéologique du Parti. Une attention accrue devrait être accordée aux questions émergentes liées à la transformation numérique ainsi qu’à l’application des sciences et technologies dans le travail d’information et d’idéologie.

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Les deux commissions devraient en outre intensifier leur coopération dans les domaines de la presse, de l’édition et de l’information extérieure, ainsi que dans la communication sur les nouvelles plateformes médiatiques. Elles devraient également coordonner leurs efforts afin d’identifier, de combattre et de réfuter les informations fausses ou déformées concernant les relations entre les deux pays, a-t-il suggéré. -VNA

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