Politique

Le Vietnam et la Chine consolident le partenariat de coopération stratégique global

Le 28 septembre, à Pékin, le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a eu des séances de travail avec le vice-ministre exécutif chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu ; la vice-ministre du Département international du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), Sun Haiyan, et le ministre assistant chinois des Affaires étrangères, Liu Bin.

Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu (à gauche), rencontre le vice-ministre exécutif chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu. (Photo : baoquocte.vn)
Le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu (à gauche), rencontre le vice-ministre exécutif chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu. (Photo : baoquocte.vn)

Pékin (VNA) – Le Vietnam et la Chine ont convenu de poursuivre la concrétisation des perceptions communes scellées par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États. Ils se sont accordés sur le renforcement des échanges, de la coordination et de la promotion d'une coopération substantielle dans divers domaines, contribuant à assurer un développement stable, sain et durable du partenariat de coopération stratégique global.

Le 28 septembre, à Pékin, le vice-ministre permanent vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a eu des séances de travail avec le vice-ministre exécutif chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu ; la vice-ministre du Département international du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), Sun Haiyan, et le ministre assistant chinois des Affaires étrangères, Liu Bin.

Les deux parties se sont félicitées des progrès des relations sino-vietnamiennes ces derniers temps, notamment la consolidation de la confiance politique, le perfectionnement des mécanismes de coopération sur les canaux du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie. Elles ont également salué l'accélération de la connexion stratégique entre les deux économies, le renforcement du commerce, des investissements, ainsi que la promotion des échanges entre les deux peuples et de la coopération décentralisée.

Le premier vice-ministre Nguyen Minh Vu a proposé une coordination étroite dans la préparation et la mise en œuvre des activités diplomatiques de haut niveau. Il a suggéré de valoriser le rôle orienteur de la coopération sur le canal du Parti, de renforcer le partage d'expériences en matière d'édification du Parti et de gouvernance du pays, tout en stimulant la coopération entre l'Assemblée nationale et le Front de la Patrie du Vietnam d'une part, et l'Assemblée populaire nationale et la Conférence consultative politique du peuple chinois d'autre part.

Les deux parties ont convenu d'impulser une coopération concrète dans l'économie, le commerce, l'investissement, les interconnexions d'infrastructures, les sciences et technologies, la culture, le tourisme et les échanges humains, tout en contrôlant et en réglant convenablement les différends afin de maintenir la dynamique de développement stable et durable des relations bilatérales.

La partie chinoise a réaffirmé qu'elle accordait une haute importance à la consolidation et au développement des relations avec le Vietnam. Elle s'est dite prête à renforcer les concertations, à maintenir des contacts réguliers à tous les niveaux et à promouvoir les domaines de coopération adaptés aux potentialités de chaque pays, tout en consolidant la base sociale des relations bilatérales.

Les deux parties ont échangé sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant d'intensifier leur coordination au sein des forums multilatéraux, notamment en se soutenant mutuellement pour l'organisation réussie de l'Année de l'APEC 2026 en Chine et de l'Année de l'APEC 2027 au Vietnam.

Dans le cadre de son déplacement en Chine, Nguyen Minh Vu s'est également entretenu avec Bayanqolu, président de la Commission des affaires ethniques de l'Assemblée populaire nationale de Chine et président du Groupe parlementaire d'amitié Chine - Vietnam, afin de discuter des mesures visant à promouvoir les échanges entre les organes législatifs des deux pays.-VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam-Chine
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