Politique

Le Vietnam promeut une coopération approfondie avec le Timor-Leste

L'ambassadeur vietnamien Pham Binh Dam a présenté ses lettres de créance au président du Timor-Leste, José Ramos-Horta le 29 septembre. 

L'ambassadeur Pham Binh Dam présente ses lettres de créance au président José Ramos-Horta du Timor-Leste. Photo : VNA.
L'ambassadeur Pham Binh Dam présente ses lettres de créance au président José Ramos-Horta du Timor-Leste. Photo : VNA.

Hanoï (VNA) - Le 29 septembre, l’ambassadeur Pham Binh Dam a présenté ses lettres de créance au président du Timor-Leste, José Ramos-Horta, devenant ainsi le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire résident du Vietnam dans ce pays, une étape marquante du développement des relations bilatérales.

À l’issue de la cérémonie, lors d’une réception offerte par le président du Timor-Leste, l’ambassadeur Pham Binh Dam a transmis à José Ramos-Horta les salutations du secrétaire général et président de la République, To Lam. L’ambassadeur a souligné que la rencontre entre les deux dirigeants le 22 septembre à New York, en marge du Débat général de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies, avait contribué à consolider la confiance politique et à impulser une nouvelle dynamique aux relations entre le Vietnam et le Timor-Leste.

Le président José Ramos-Horta a apprécié les évolutions positives des relations entre les deux pays ces derniers temps, tout en se disant convaincu que l’ambassadeur Pham Binh Dam apporterait de nombreuses contributions à l’approfondissement des liens bilatéraux. Le président a indiqué que le Timor-Leste estimait grandement les réalisations du Vietnam en matière de développement, considérant son expérience comme une source de référence et d’inspiration majeure dans son propre processus de développement national.

Parmi les domaines dans lesquels le Timor-Leste souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam figure le développement des ressources humaines. José Ramos-Horta a demandé au Vietnam de continuer à partager son expérience et à aider le Timor-Leste dans la formation des ressources humaines, notamment en envisageant d’augmenter le nombre de bourses accordées aux cadres et étudiants timorais dans les domaines de l’administration publique, de l'ingénierie et de l’agriculture. À cette occasion, le président a transmis une invitation aux hauts dirigeants vietnamiens à effectuer une visite au Timor-Leste à un moment opportun.

Le diplomate vietnamien a affirmé qu’il coordonnerait étroitement ses actions avec les organes et partenaires du Timor-Leste durant son mandat, contribuant à consolider l’amitié et à renforcer la coopération bilatérale, au bénéfice concret des populations et des entreprises des deux pays.

Il a réaffirmé que le Vietnam était prêt à partager ses expériences de développement et à soutenir le Timor-Leste pour une intégration profonde et efficace au sein de l’ASEAN, en particulier dans la préparation de son mandat de présidence de l’ASEAN en 2029. Les deux parties ont également convenu de poursuivre le renforcement des consultations, de la coordination et du soutien mutuel au sein de l’ASEAN, de l’ONU ainsi que dans les forums régionaux et internationaux.

Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques le 28 juillet 2002, tandis que l’ambassade du Vietnam au Timor-Leste a commencé ses activités en avril 2026.

La présentation des lettres de créance par le premier ambassadeur résident du Vietnam auprès des dirigeants du Timor-Leste, à la veille du 25ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027, pose des jalons supplémentaires pour élargir la coopération dans l’économie, le commerce, les investissements, l’agriculture, la sécurité alimentaire, le développement des ressources humaines, la transformation numérique et les échanges populaires.- VNA

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