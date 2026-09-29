Renforcer la confiance et élargir la coopération entre le Vietnam et la Lituanie

Hanoï (VNA) – Du 27 au 29 septembre 2026, le général de corps d’armée Nguyen Doan Anh, vice-président de l’Assemblée nationale, a conduit une délégation de l’Assemblée nationale vietnamienne en visite officielle en Lituanie. Il s’agit de la première visite d’un dirigeant de l’Assemblée nationale vietnamienne en Lituanie.



Lors de son entretien avec le président du Seimas de Lituanie, Juozas Olekas, Nguyen Doan Anh a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec la Lituanie.



Il a proposé aux deux parties de valoriser les résultats des visites et contacts de haut niveau afin d’élargir la coopération, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’éducation et de la formation, du tourisme et des échanges entre les peuples.



Juozas Olekas a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et s’est déclaré favorable au renforcement du rôle des organes législatifs dans la promotion et le contrôle de la mise en œuvre des accords bilatéraux. Il a souligné l’importance d’intensifier le partage d’expériences en matière d’élaboration législative, notamment dans les domaines de la transformation numérique, du développement vert et de l’innovation, afin de créer un cadre juridique favorable à de nouveaux domaines de coopération.



Il a annoncé la création du groupe parlementaire d’amitié Lituanie-Vietnam, offrant ainsi un canal de contact supplémentaire entre les parlementaires des deux pays, tout en renforçant la coordination au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.



Lors de sa rencontre avec le premier vice-président du Seimas, Domas Griskevicius, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Doan Anh a proposé de maintenir des contacts réguliers et d’intensifier les échanges de délégations de dirigeants et de parlementaires. Il a souligné l’importance de ces activités pour renforcer les liens entre les deux organes législatifs, en vue du 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques en 2027.



Domas Griskevicius a estimé que les relations parlementaires devaient contribuer à encourager les entreprises, les établissements d’enseignement et les populations des deux pays à nouer des contacts, élargissant ainsi les bases de la coopération bilatérale.



Lors de sa rencontre avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Seimas, Remigijus Motuzas, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Doan Anh a rappelé avec gratitude l’aide apportée par la Lituanie à la formation de cadres et de techniciens vietnamiens. Il a proposé de s’appuyer sur cette base pour élargir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la recherche et des échanges entre jeunes, ainsi que pour renforcer les liens entre les commissions spécialisées des deux pays.



Remigijus Motuzas a estimé que les hautes technologies, la transformation numérique, les énergies propres, ainsi que l’éducation et la formation constituaient des domaines de coopération prometteurs. Il a approuvé la proposition d’encourager et de faciliter les contacts entre entreprises, organismes de recherche et de formation et populations des deux pays. Selon lui, les organes du Seimas peuvent apporter leur soutien à travers le partage d’expériences en matière d’élaboration des politiques, afin d’aider les partenaires à mettre en œuvre des programmes de coopération concrets.



Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont souligné l’importance du respect du droit international, du règlement pacifique des différends, ainsi que de la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol. Le Vietnam est prêt à jouer un rôle de passerelle afin d’aider la Lituanie à renforcer ses relations avec l’ASEAN, notamment à travers la coopération entre les organes législatifs.



Dans leurs échanges sur les questions économiques, Nguyen Doan Anh a proposé aux deux parties de tirer efficacement parti de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), de renforcer les connexions et de faciliter le commerce et l’investissement, ainsi que de poursuivre le perfectionnement du cadre juridique de la coopération, notamment à travers la négociation d’une convention visant à éviter la double imposition.

L'entretien entre le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Doan Anh et le président du Seimas de Lituanie, Juozas Olekas. Photo : VNA





Il a également demandé à la Lituanie de continuer à soutenir la ratification rapide, par les autres États membres de l’UE, de l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), ainsi qu’à promouvoir la levée du « carton jaune » imposé aux produits aquatiques vietnamiens par la Commission européenne, dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de l’UE qu’elle assumera au premier semestre 2027.



Lors d’une séance de travail avec KN Energies, le responsable vietnamien a salué l’expérience de l’entreprise dans la diversification des sources d’approvisionnement et la garantie de la sécurité énergétique. Il s’est félicité du protocole d’accord de coopération signé le 28 juillet 2026 entre KN Energies et l’entreprise vietnamienne Indel Petro.



Les représentants de KN Energies ont exprimé leur souhait de partager leur expérience internationale et de participer au développement de projets d’infrastructures énergétiques au Vietnam. Sur la base du protocole d’accord signé, l’entreprise est prête à échanger avec ses partenaires vietnamiens en vue de développer des projets de coopération réalisables et efficaces.



Lors d’une rencontre avec les cadres et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi qu’avec des représentants de la communauté vietnamienne en Lituanie, le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Doan Anh a salué les efforts de la représentation diplomatique pour promouvoir les relations bilatérales, soutenir la communauté et assurer la protection des citoyens. Il a demandé à l’ambassade de continuer à jouer un rôle actif dans la mise en relation des organismes, localités et entreprises des deux pays et à promouvoir les opportunités de coopération appropriées. - VNA