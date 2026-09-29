Économie

Promouvoir la coopération économique et touristique entre Hanoï et Francfort-sur-le-Main

Selon le maire de Francfort-sur-le-Main qui est chargé de l'économie de la ville, Nils Kößler, le potentiel d'extension de la coopération entre sa ville et Hanoï reste considérable, en particulier dans la transition numérique, les technologies durables, le commerce et la finance.

La délégation du Conseil populaire de la ville de Hanoï à l'hôtel de ville de Francfort. Photo : VNA
La délégation du Conseil populaire de la ville de Hanoï à l'hôtel de ville de Francfort. Photo : VNA

Frankfurt (VNA) – Le 28 septembre, à Francfort-sur-le-Main, une délégation du Conseil populaire de Hanoï, conduite par sa vice-présidente Pham Thi Thanh Mai, a travaillé avec les dirigeants de cette ville du Land de Hesse afin d'échanger sur les opportunités de renforcement de la coopération économique et touristique.

Le maire de à Francfort-sur-le-Main qui est chargé de l'économie de la ville, Nils Kößler, a qualifié Hanoï et Francfort de « moteurs régionaux et portes d'entrée sur le monde », estimant que le potentiel d'extension de la coopération reste considérable, en particulier dans la transition numérique, les technologies durables, le commerce et la finance.

Selon lui, Hanoï constitue un centre économique dynamique d'Asie du Sud-Est, affichant une forte croissance, une grande capacité d'innovation et des industries d'avenir. Francfort, pôle financier et logistique majeur d'Europe doté d'un aéroport international et du centre de données DE-CIX, représente le point de départ idéal pour les entreprises vietnamiennes en Europe.

Pham Thi Thanh Mai a exprimé le souhait de Hanoï d'approfondir ses relations avec Francfort et le Land de Hesse, espérant accueillir davantage d'entreprises, d'investisseurs et de touristes allemands. Elle a souligné que Francfort constitue la porte d'entrée de l'Allemagne pour de nombreux Vietnamiens. Les vols directs reliant Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à Francfort, ainsi que l'essor des relations économiques, soutiennent ce rapprochement, également renforcé sur le plan culturel par les activités de l'Institut Goethe à Hanoï.

La coopération économique locale s'appuie sur des jalons solides. L'Agence de développement économique de Francfort a noué des liens avec le Vietnam dès 2009, suivis de l'implantation de VietinBank du Vietnam en 2010 et de l'ouverture d'un bureau de représentation de FRM GmbH de Francfort 2022 et 2023.

De nombreuses entités hessoises étendent leurs activités au Vietnam, telles que Messe Frankfurt, Deutsche Bank, KfW, Messer, Stada et Braun. Francfort souligne qu'au cours des dernières décennies, le Vietnam est devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, figurant désormais parmi les 32 premières économies mondiales, Hanoï y jouant un rôle central. -VNA

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