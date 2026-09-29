Politique

Le Vietnam partage ses expériences d'inspection et de contrôle avec le Parti FRELIMO du Mozambique

Dans l'après-midi du 29 septembre, à Hanoï, Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle du Parti communiste du Vietnam, s'est entretenu avec une délégation du Parti du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), conduite par Ana Comoana, membre du Bureau politique et présidente de la Commission centrale de contrôle. 

Ana Comoana, membre du Bureau politique et présidente de la Commission centrale de contrôle rencontre Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle du PCV. Photo : VNA,
Ana Comoana, membre du Bureau politique et présidente de la Commission centrale de contrôle rencontre Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle du PCV. Photo : VNA,

Hanoï (VNA) – Répondant à l'invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), une délégation du Parti du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), conduite par Ana Comoana, membre du Bureau politique et présidente de la Commission centrale de contrôle, effectue une visite de travail au Vietnam du 28 septembre au 2 octobre.

Dans l'après-midi du 29 septembre, au siège du Comité central du Parti, Tran Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle du PCV, s'est entretenu avec la délégation. Saluant la présence d'Ana Comoana et de ses membres, Tran Sy Thanh a souligné l'importance majeure de cette visite, qui s'inscrit dans la continuité des échanges de délégations de haut niveau entre les deux Partis en 2025, marquant un jalon précieux pour les relations bilatérales.

Appréciant les réalisations obtenues par le Mozambique sous la direction du FRELIMO, Tran Sy Thanh a formulé des vœux de succès pour son 13ᵉ Congrès prévu en 2027. Il s'est dit convaincu que, forte de sa riche tradition, FRELIMO continuera de conduire le peuple mozambicain vers un développement durable, contribuant activement à la paix et à la prospérité régionales. Affirmant que le Mozambique et le FRELIMO figurent parmi les partenaires prioritaires du Vietnam et du PCV en Afrique, il a suggéré d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux afin d'approfondir l'amitié traditionnelle.

Exprimant sa gratitude pour l'accueil chaleureux, Ana Comoana a rappelé que le FRELIMO chérissait les liens de solidarité fraternelle tissés depuis l'époque du mouvement de libération nationale. Félicitant le succès du 14ᵉ Congrès national du PCV, elle a salué les réalisations du Vietnam et affirmé la volonté du FRELIMO de renforcer ces relations privilégiées tout en s'inspirant de l'expérience vietnamienne en matière d'édification d'un Parti sain et puissant.

Au cours de l’entretien, Tran Sy Thanh a partagé des enseignements sur l'inspection, le contrôle et la discipline du Parti. Il a précisé que sous le mandat du 14ᵉ Congrès, ces activités demeurent un mode de direction essentiel, un outil de contrôle du pouvoir et de prévention de la corruption, du gaspillage et des pratiques malsaines. La nouvelle approche préconise d'intervenir dès le début de la mise en œuvre des résolutions afin de prévenir les dysfonctionnements, d'ajuster les mécanismes et de protéger les cadres audacieux agissant pour l'intérêt général. Ana Comoana a considéré ces orientations comme une source de référence précieuse pour les missions de la Commission de contrôle du FRELIMO.

Le même jour, la délégation a travaillé avec Hoang Trung Dung, membre du Comité central du Parti et adjoint permanent de la Commission d'organisation du Comité central. Ce dernier a présenté les expériences pratiques liées à la préparation du personnel pour le 14ᵉ Congrès national du PCV, axées sur la démocratie, l'objectivité, la rigueur et le contrôle rigoureux du pouvoir.

Ana Comoana a qualifié ces échanges d'enseignements très utiles en vue du 13ᵉ Congrès du FRELIMO.

Durant son séjour, la délégation du FRELIMO travaillera avec le Comité provincial du Parti de Ninh Binh et visitera plusieurs sites économiques, culturels et historiques à Hanoï.- VNA

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