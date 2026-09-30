Société

Prensa Latina souhaite renforcer sa coopération avec la VNA

Le lancement du magazine PRISMA ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer la visibilité de Prensa Latina et approfondir son partenariat stratégique avec la VNA

Le lancement du magazine PRISMA au salon international du tourisme FIT América Latina. Photo. VNA
Le lancement du magazine PRISMA au salon international du tourisme FIT América Latina. Photo. VNA

Buenos Aires (VNA) - Le journaliste Martin Hacthoun, de l’agence de presse cubaine Prensa Latina, a salué le partenariat stratégique avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA) dans les domaines de l’information et du journalisme, renforcé par d’excellentes relations humaines entre leurs journalistes et professionnels.

À l’occasion du lancement de PRISMA, une publication de Prensa Latina consacrée au tourisme durable, Martin Hacthoun a souligné que ce magazine constituait un nouvel outil d’information permettant aux deux agences de renforcer les échanges de contenus fondés sur des informations fiables et vérifiées.

Grâce aux reportages publiés dans PRISMA sur le développement du tourisme durable en Amérique Latine, la VNA pourra utiliser ces articles pour les transmettre au public vietnamien. Ce partage d'information permettra de susciter l'intérêt des citoyens vietnamiens et de les inciter à voyager vers les destinations attrayantes de la région, a indiqué le journaliste cubain.

La cérémonie de lancement du magazine PRISMA s’est tenue au pavillon de Cuba, dans le cadre du salon international du tourisme FIT América Latina, qui a réuni plus de 350 exposants venus de 60 pays et territoires. Le lancement de cette publication ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour renforcer la visibilité de Prensa Latina et approfondir son partenariat stratégique avec la VNA.-VNA

#Prensa Latina #VNA
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le président de l'Agence de presse nationale cubaine Prensa Latina, Jorge Legañoa Alonso. Photo: VNA

Le partenariat Vietnam - Cuba : La VNA et Prensa Latina réaffirment leur coopération de 65 ans

Le nouveau président de l'Agence de presse nationale cubaine Prensa Latina, Jorge Legañoa Alonso, a affirmé le fort potentiel de coopération avec l'Agence vietnamienne d'information (VNA). Lors d'une interview exclusive accordée à la VNA le 4 décembre à Hanoï, il a identifié des axes majeurs, notamment le développement technologique, la production de contenu et la lutte proactive contre la désinformation.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, rencontre des électeurs de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï doit se moderniser tout en préservant son identité

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a appelé Hanoï à poursuivre son développement tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants et en préservant l’identité de la capitale.

Le secrétaire général et président To Lam offre une statue du Président HO Chi Minh à l'ambassade et à la communauté vietnamienne du Canada. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam rencontre la communauté vietnamienne au Canada

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a rencontré le 25 septembre à Ottawa le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne au Canada, soulignant le rôle de cette communauté comme passerelle d’amitié et ressource importante pour le développement du pays. 7 mots clés

Les ambassadeurs des pays de l'ASEAN posent pour une photo de groupe avec la ministre greque du Travail et de la Sécurité sociale, Niki Kerameus. Photo : VNA.

La Grèce souhaite accueillir davantage de travailleurs vietnamiens

Les moyens de promouvoir la coopération dans le domaine du travail constitue la question principale lors du récent échange entre l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, des ambassadeurs des pays de l’ASEAN, et la ministre grecque du Travail et de la Sécurité sociale, Niki Kerameus. 