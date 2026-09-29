Un marin étranger secouru en mer après une possible intoxication aux gaz toxiques

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le navire SAR 272 du Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritimes du Vietnam a regagné dans la matinée du 29 septembre le quai de son unité, dans le quartier de Phuoc Thang, à Hô Chi Minh-Ville, après avoir mené à bien une opération de secours d’urgence. Un marin du MSC HERMES III, de nationalité libérienne, qui avait perdu connaissance et était soupçonné d’avoir inhalé des gaz toxiques, a ainsi pu être ramené à terre en sécurité pour y recevoir des soins.

La veille, le 28 septembre, le Centre de coordination de recherche et de sauvetage maritimes du Vietnam avait reçu une demande de la société à responsabilité limitée MSC Vietnam pour une assistance médicale et le sauvetage d’urgence d’un marin du MSC HERMES III. Celui-ci présentait des symptômes inhabituels, notamment des vomissements, avant de perdre connaissance. Son état était jugé très grave et mettait sa vie en danger.

Au moment de la demande de secours, le MSC HERMES III, portant le numéro IMO 9350317, faisait route vers la zone de la bouée n° 0, dans le quartier de Vung Tau, afin d’y effectuer des travaux de remise en état et de réparation.

Dès réception de l’alerte, le Centre a organisé une consultation médicale à distance afin de fournir les premières recommandations. À 21h15 le 28 septembre, il a dépêché le navire spécialisé de recherche et de sauvetage SAR 272, stationné au quai de Phuoc Thang, pour intervenir. Deux auxiliaires médicaux des gardes-frontières de Hô Chi Minh-Ville se trouvaient à bord afin d’assurer la prise en charge et les premiers soins médicaux sur place.

Les équipes de secours ont maintenu le contact et assuré une coordination étroite avec le MSC HERMES III ainsi qu’avec les organismes compétents afin de mettre en œuvre le dispositif le plus adapté et de ramener le marin à terre dans les meilleurs délais.

Tôt dans la matinée du 29 septembre, le SAR 272 a regagné le quai de son unité. Le marin a alors été remis aux autorités compétentes afin d’être transporté à l’hôpital pour poursuivre les soins. -VNA

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