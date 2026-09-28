Les équipes vietnamiennes se distinguent à l’Olympiade d’échecs FIDE 2026



Hanoï, 28 septembre (VNA) – Les équipes vietnamiennes d’échecs ont obtenu de bons résultats à l’Olympiade d’échecs FIDE 2026, qui s’est achevée le 27 septembre à Samarcande, en Ouzbékistan, avec notamment une première entrée de l’équipe féminine dans le Top 10 et une médaille d’or de l’équipe Open dans le groupe B, selon la Fédération vietnamienne des échecs.



La compétition a réuni 206 équipes dans la section Open et 189 dans la section féminine, faisant de cette édition l’une des plus importantes compétitions d’échecs par équipes organisées par la Fédération internationale des échecs (FIDE). Le Vietnam y a engagé un effectif composé de joueurs expérimentés et de jeunes talents en pleine progression.



Dans la section Open, l’équipe vietnamienne a terminé à la 19e place sur 206 équipes après 11 rondes, avec 14 points, grâce à six victoires, trois nulles et deux défaites. Partie de la 47e place, elle a gagné 28 places au classement final et décroché la médaille d’or du groupe B. Elle a notamment battu la Norvège, son adversaire du 10e tour, sur le score de 3 à 1, avant de faire match nul 2 à 2 avec le Kazakhstan lors de la dernière ronde.



Les jeunes joueurs Bành Gia Huy et Nguyên Quôc Hy ont par ailleurs réalisé les normes requises pour le titre de grand maître (GM) au cours de la compétition.



Dans la section féminine, l’équipe vietnamienne s’est classée neuvième sur 189 équipes, intégrant ainsi pour la première fois le Top 10 du classement général. Partie de la 21e place, elle a gagné 12 places au classement final. Elle a notamment signé quatre victoires consécutives face au Brésil, à la Croatie, à la Bulgarie et à l’Indonésie, pour occuper la cinquième place après la 10e ronde. Lors de la dernière ronde, elle a affronté la Chine, sacrée championne de l’épreuve féminine.



Cette neuvième place constitue une performance notable pour les échecs féminins vietnamiens dans une Olympiade ayant réuni près de 190 équipes.



Sur le plan individuel, la grand maître Nguyên Thi Mai Hung a remporté la médaille d’argent au cinquième échiquier, contribuant ainsi aux bons résultats de l’équipe féminine vietnamienne à cette Olympiade.



Selon la docteure Nguyên Trà Giang, vice-présidente de la Fédération vietnamienne des échecs, le Vietnam s’est également classé 12e au Trophée Nona Gaprindashvili, une distinction prestigieuse attribuée au pays ayant obtenu les meilleurs résultats cumulés dans les sections Open et féminine lors de chaque Olympiade d’échecs.



Ces résultats témoignent des progrès accomplis par les équipes nationales vietnamiennes sur la scène internationale et dans les grandes compétitions d’échecs par équipes, a-t-elle ajouté. - VNA





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