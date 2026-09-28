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ASIAD 2026 : le Vietnam renoue avec les médailles, portant son total à 19

Le Vietnam a renoué avec les médailles aux Jeux asiatiques 2026 grâce au bronze décroché par son équipe masculine de sepak takraw, portant à 19 le total de médailles de sa délégation.

Une athlète vietnamienne (en jaune) affronte une athlète coréenne lors de la demi-finale de double féminin de sepak takraw aux Jeux asiatiques de 2026. Photo : Yonhap/VNA
Une athlète vietnamienne (en jaune) affronte une athlète coréenne lors de la demi-finale de double féminin de sepak takraw aux Jeux asiatiques de 2026. Photo : Yonhap/VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a renoué avec les médailles après deux journées sans podium, grâce à la médaille de bronze décrochée par son équipe masculine de sepak takraw aux Jeux asiatiques 2026 (ASIAD 2026), portant le bilan de la délégation vietnamienne à 19 médailles, dont une d’or, une d’argent et 17 de bronze.

D’autres médailles sont en vue. La paire féminine de sepak takraw s’est qualifiée pour la finale, tandis que les boxeuses Nguyên Thi Tâm et Luu Diêm Quynh ont atteint les demi-finales, s’assurant ainsi chacune une médaille de bronze au minimum.

Dans l’épreuve masculine par équipes (regu), Nguyên Van Nhân, Ngô Thành Long et Luu Công Minh n’ont pas réussi à créer la surprise face à la Thaïlande en demi-finale. Dominé par un adversaire plus régulier et maître du jeu, le Vietnam s’est incliné 0-2 et s’est contenté de la médaille de bronze, sa 17e médaille de ces Jeux.

L’élimination de l’équipe masculine n’a toutefois pas mis fin aux espoirs de médaille d’or du Vietnam dans cette discipline. Nguyên Thi Thu Trang et Nguyên Thi Khanh Ly ont battu la paire sud-coréenne 2-0 en demi-finale du double féminin, remportant la première manche 15-6 et la seconde 15-13.

La boxe a également permis au Vietnam de décrocher deux places en demi-finales. Nguyên Thi Tâm a battu la Sud-Coréenne Bak Chorong 5-0 en quarts de finale de la catégorie féminine des 51 kg, tandis que Luu Diêm Quynh a vaincu l’Iranienne Khoshkhabar Oghani Parmida 5-0 dans la catégorie des 75 kg. Toutes deux sont assurées de remporter au moins une médaille de bronze, la boxe ne prévoyant pas de combat pour la troisième place.

En tir sportif, Trịnh Thu Vinh a manqué de peu le podium dans l’épreuve féminine du pistolet à 25 m. Troisième des qualifications avec 585 points, elle s’est brièvement hissée dans le groupe de tête en finale avant de perdre du terrain lors de la série décisive et de terminer finalement quatrième, à un point de la médaillée de bronze. Le Vietnam a également terminé quatrième de l’épreuve par équipes, avec Trinh Thu Vinh, Nguyên Thuy Trang et Nguyên Thuy Dung. Nguyên Thuy Trang a obtenu 578 points et Nguyên Thuy Dung 569, permettant à l’équipe de se classer au pied du podium.

En tir à l’arc, Dặng Công Duc s’est qualifié pour les quarts de finale de l’épreuve masculine d’arc à poulies en battant le Kazakh Andrey Tyutyun 148 à 146. Il affrontera ensuite le Sud-Coréen Choi Yong Hee. En revanche, Lê Pham Ngoc Anh a été éliminée en huitièmes de finale de l’épreuve féminine d’arc à poulies, après sa défaite 143-146 face à la Philippine Cojuangco Amaya Amparo.

En volley-ball en salle, l’équipe masculine du Vietnam s’est inclinée 0-3 face au Qatar (23-25, 26-28, 19-25), mettant fin à ses espoirs de qualification pour les quarts de finale. En beach-volley féminin, les duos Nguyên Lê Thi Tuong Vy / Châu Ngoc Lan et Dinh Thi My Nga / Mai Hông Hanh ont tous deux été éliminés en huitièmes de finale, respectivement par des paires chinoise et thaïlandaise. - VNA

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