Le Vietnam s’impose au Championnat de Pencak Silat d’Asie du Sud-Est 2026

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 5e Championnat de Pencak Silat d’Asie du Sud-Est 2026 s’est achevé dans la soirée du 29 septembre au gymnase Rach Mieu, dans le quartier de Cau Kieu, à Hô Chi Minh-Ville, au terme de six jours de compétition.

Organisé du 24 au 29 septembre, le tournoi a réuni près de 150 athlètes du Vietnam, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar et de Singapour, engagés dans 30 épreuves.

Déterminés sur les tatamis tout en faisant preuve de respect envers leurs adversaires, les compétiteurs ont contribué à renforcer les échanges, le partage d’expériences techniques et les liens d’amitié entre les délégations sportives de la région.

Au classement général, le Vietnam a remporté 20 médailles d’or, neuf d’argent et une de bronze, devant la Malaisie, deuxième avec six médailles d’or, 17 d’argent et trois de bronze. Singapour a pris la troisième place avec trois médailles d’or, une d’argent et six de bronze.

Les athlètes vietnamiens ont atteint 29 finales sur les 30 épreuves disputées. Dans les épreuves de démonstration, ils ont décroché deux médailles d’or, quatre d’argent et une de bronze. Dans les épreuves de combat, les combattants vietnamiens ont remporté 16 médailles d’or, dont deux dans les catégories féminines des 85-100 kg et des plus de 100 kg.

Le Vietnam remporte 20 médailles d’or, neuf d’argent et une de bronze. Photo: VNA

Selon Nguyen Van Hung, entraîneur en chef de l’équipe nationale vietnamienne de Pencak Silat, le championnat a constitué une nouvelle occasion pour le staff technique d’évaluer l’effectif dans les différentes épreuves et catégories de poids, notamment les jeunes athlètes appelés à assurer la relève.

Les résultats enregistrés permettront également d’affiner la sélection et la préparation des sportifs en vue des prochaines échéances internationales, notamment les 34es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), prévus en Malaisie.

Au-delà des résultats sportifs, le 5e Championnat de Pencak Silat d’Asie du Sud-Est 2026 a ainsi permis aux délégations de la région de se confronter, d’évaluer leurs forces et de préparer le 21e Championnat du monde de Pencak Silat, prévu en décembre en Ouzbékistan. -VNA

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