Le Vietnam lance le chantier de conservation et de restauration du palais Kinh Thiên

Hanoi (VNA) – Le projet de conservation, de restauration et de remise en état du palais Kinh Thiên a été lancé mardi 29 septembre au sein de la citadelle impériale de Thang Long, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm.



Des membres du Politburo et des dirigeants du Parti, du gouvernement et de Hanoi, ainsi que des experts et des scientifiques nationaux et internationaux, ont également assisté à la cérémonie.



Dans son intervention, le président du Comité populaire de Hanoi, Vu Dai Thang, a souligné que le secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoi

a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2010 et qu’il conserve une valeur universelle exceptionnelle liée à un centre de pouvoir continu pendant plus de treize siècles.



Kinh Thiên était le palais principal de la cité interdite de Thang Long sous la dynastie des Lê. Selon le “Dai Viêt su ky toàn thu” (Annales complètes du Dai Viêt), sa construction débuta en 1428, sous le règne de Lê Thai Tô, et s’acheva sous celui de Lê Thanh Tông, sur les fondations des palais principaux des dynasties des Ly et des Trân.



Il constituait le centre du pouvoir et le lieu des cérémonies de la cour — où se tenaient audiences, grandes cérémonies et réceptions d’envoyés — et fut un symbole de la puissance nationale entre le XVe et le XVIIIe siècle.



Vu Dai Thang a souligné que Hanoi considère la préservation du patrimoine comme une partie intégrante de sa stratégie de développement. La capitale doit progresser avec rapidité et modernité sans rompre la continuité historique ni la mémoire de Thang Long-Hanou ; à ce titre, le projet du palais Kinh Thien constitue une action concrète visant à relier le passé au présent et à l’avenir.



La conservation et la restauration doivent être menées sur une base scientifique, dans le respect des éléments d’origine, des données archéologiques et historiques, des résultats de recherches interdisciplinaires ainsi que des vestiges déjà mis au jour. Lorsqu’elles sont réalisées sur un site du patrimoine mondial et dans une zone comportant d’importantes strates archéologiques, la priorité n’est pas d’avancer rapidement, mais d’agir de manière correcte, scientifique et prudente.



Le responsable a demandé à l’investisseur ainsi qu’aux entités chargées du conseil, de la construction et de la supervision de se conformer strictement au dossier approuvé et aux exigences professionnelles en matière de préservation du patrimoine. En cas de découverte de nouveaux éléments archéologiques ou de questions insuffisamment élucidées, les zones concernées devront être délimitées afin de permettre la consultation de scientifiques et d’experts, sans intervention arbitraire ni atteinte au patrimoine pour des impératifs de délais.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm serre la main du directeur du Centre du patrimoine mondial, Lazare Eloundou Assomo, lors de la cérémonie. Photo: VNA

Dans son discours de bienvenue, le directeur du Centre du patrimoine mondial, Lazare Eloundou Assomo, a souligné le caractère unique du secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoi en tant que centre de pouvoir politique et culturel pendant près de treize siècles.



Il a relevé que ce site revêt une profonde signification pour l’histoire et l’identité du Vietnam et constitue également un témoignage exceptionnel de l’histoire commune de l’humanité. La valeur de ce patrimoine réside non seulement dans ses vestiges et ses constructions, mais aussi dans les strates d’histoire, de mémoire et de tradition qu’il préserve, ainsi que dans son lien avec les habitants de Hanoi.



Lazare Eloundou Assomo a considéré le palais Kinh Thiên comme une partie importante du patrimoine mondial, et a souligné que sa restauration marque une nouvelle étape de la coopération entre le Vietnam, l’UNESCO, le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et le Comité du patrimoine mondial.



Le groupe vietnamien Sun Group a été sélectionné comme maître d’œuvre. Trân Minh Son, membre du Conseil fondateur et vice-président permanent du Conseil d’administration de l’entreprise, a souligné qu’il s’agissait d’une immense responsabilité, dans la mesure où chaque brique et chaque pierre sont chargées de plus de 1.300 ans d’histoire. Sun Group s’est engagé à mener à bien le projet avec le plus grand sens des responsabilités et un dévouement total, en garantissant la qualité des travaux et le respect des délais.



À l’occasion de la cérémonie, le secrétaire général et président Tô Lâm ainsi que les délégués ont visité l’exposition consacrée à l’authenticité de la restauration du palais Kinh Thiên, ainsi que le palais lui-même.



Le projet a été élaboré sur la base de 15 années de recherches interdisciplinaires portant sur l’histoire, l’archéologie, l’architecture et le patrimoine immatériel, avec la participation de scientifiques nationaux et internationaux ainsi que des consultations spécialisées auprès de l’UNESCO et de l’ICOMOS. Ces travaux ont établi le fondement scientifique garantissant l’authenticité et la viabilité de la restauration, ainsi que son harmonie avec l’ensemble patrimonial.



La conservation, la restauration et la réhabilitation du palais Kinh Thiên visent à restituer progressivement le secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoi et à mettre en valeur ses richesses historiques et culturelles.



La conservation, la restauration et la remise en état du palais principal Kinh Thiên et des espaces adjacents constitue une mission majeure ainsi que le point de départ de la concrétisation de la vision pour l’axe central de la cité impériale de Thang Long à l’horizon 2035, en s’appuyant sur la vision centenaire du plan directeur de Hanoi.



Une fois achevé, l’espace du palais principal Kinh Thiên devrait devenir un lieu culturel et historique au rayonnement étendu, où le patrimoine pourra être mis en valeur à travers des activités liées aux pratiques culturelles immatérielles de la cour, contribuant ainsi à enrichir l’expérience du public, à attirer des visiteurs et à développer le tourisme culturel.



La cérémonie de mise en chantier marque une étape importante dans la préservation de la cité impériale de Thang Long et permettra à Hanoi d’intensifier les activités de recherche scientifique, d’éducation au patrimoine, de visites et d’expériences culturelles, rapprochant ainsi ses valeurs de la population ainsi que des visiteurs nationaux et internationaux. – VNA