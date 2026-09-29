Culture-Sports

Faire connaître les valeurs de l’art martial traditionnel vietnamien à l’international

Le Championnat du monde et le Championnat du monde junior des arts martiaux traditionnels vietnamiens – Italie 2026 réuniront du 30 septembre au 5 octobre à Cervia des représentants de 29 pays, contribuant à promouvoir les valeurs des arts martiaux vietnamiens et l’image du Vietnam à l’international.

La promotion des arts martiaux vietnamiens dans le cadre de la diplomatie culturelle figure parmi les orientations définies par la Décision n° 2013/QĐ-TTg du 30 novembre 2021 relative à la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030. Photo: VNA
La promotion des arts martiaux vietnamiens dans le cadre de la diplomatie culturelle figure parmi les orientations définies par la Décision n° 2013/QĐ-TTg du 30 novembre 2021 relative à la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon la Fédération vietnamienne des arts martiaux traditionnels, du 30 septembre au 5 octobre 2026, la ville de Cervia, dans la province de Ravenne, en Émilie-Romagne, en Italie, accueillera la communauté internationale des arts martiaux traditionnels vietnamiens à l’occasion d’une série d’activités consacrées aux compétitions, à la formation, aux échanges professionnels et culturels, ainsi qu’à la mise en réseau.

Le temps fort de cette manifestation sera le Championnat du monde et le Championnat du monde junior des arts martiaux traditionnels vietnamiens – Italie 2026, organisés par la Fédération mondiale des arts martiaux traditionnels vietnamiens (WFVV).

L’événement réunira des représentants de 29 pays, plus de 500 entraîneurs et athlètes, et proposera 378 épreuves, comprenant des épreuves techniques et de combat pour différentes catégories d’âge. Le programme prévoit également des stages de formation et de perfectionnement destinés aux arbitres internationaux, des échanges professionnels et culturels, ainsi que des rencontres entre organisations, écoles d’arts martiaux, entraîneurs et pratiquants des arts martiaux traditionnels vietnamiens de différents pays.

L’Assemblée générale de la WFVV pour le deuxième mandat se tiendra également dans le cadre de cette manifestation. Elle permettra d’évaluer les résultats du premier mandat, d’examiner les questions liées à l’organisation, aux ressources humaines et aux activités techniques, de finaliser les statuts et règlements, et de définir les orientations pour le développement des arts martiaux traditionnels vietnamiens à l’échelle internationale au cours de la prochaine période.

Elle constituera également un forum d’échanges sur le développement de la discipline, la formation, la constitution d’équipes d’entraîneurs et d’arbitres, l’amélioration de l’organisation des compétitions et le renforcement des liens entre les organisations d’arts martiaux traditionnels vietnamiens dans le monde.

La délégation vietnamienne sera conduite par le Dr Nguyen Ngoc Anh, président de la Fédération vietnamienne des arts martiaux traditionnels. Elle comptera 83 responsables, arbitres, entraîneurs et athlètes, dont 40 sportifs sélectionnés parmi ceux ayant obtenu des résultats remarquables dans des compétitions nationales et internationales.

Cette participation permettra aux athlètes vietnamiens de se mesurer à des adversaires internationaux, d’améliorer leur niveau, d’acquérir de l’expérience et d’échanger avec la communauté des arts martiaux traditionnels vietnamiens dans différents pays ainsi qu’avec des sportifs étrangers.

La promotion des arts martiaux vietnamiens dans le cadre de la diplomatie culturelle figure parmi les orientations définies par la Décision n° 2013/QĐ-TTg du 30 novembre 2021 relative à la Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030. Celle-ci prévoit notamment l’élaboration d’un projet visant à promouvoir les arts martiaux vietnamiens afin d’en faire un moyen de valoriser l’image du Vietnam.

Cette orientation figure également dans la Résolution n° 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique, qui met l’accent sur la valorisation de la culture vietnamienne dans le cadre de l’intégration internationale, le développement de clubs culturels et d’arts martiaux à l’étranger, l’organisation d’événements internationaux et le renforcement de la communication sur l’image du Vietnam.

À travers les compétitions et les activités culturelles, l’événement vise à faire connaître les valeurs des arts martiaux traditionnels vietnamiens, à promouvoir l’image du Vietnam et à renforcer les échanges culturels et sportifs internationaux. - VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #art martial traditionnel vietnamien
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Sur le même sujet

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, offre un cadeau au ministre vénézuélien des Sports, Franklin Cardillo. Photo : gracieuseté de l’ambassade du Vietnam au Venezuela

L’art martial traditionnel vietnamien vovinam sera enseigné au Venezuela

Le ministre vénézuélien des Sports, Franklin Cardillo, a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le domaine du sport, notamment en introduisant le vovinam dans les programmes d’entraînement officiels au Venezuela, faisant ainsi de ce pays le premier d’Amérique latine à se doter d’une école d’arts martiaux de vovinam.

Voir plus

L’œuvre puise sa source dans le reflet de la lune sur l'eau, capturant le paradoxe d'une image à la fois figée dans l'instant et animée d'un mouvement éternel. Photo : thethaovanhoa.vn

Quand l’ikebana japonais fait onduler la lune au cœur de Hanoi

Au Musée des beaux-arts du Vietnam, l’exposition Sazanami Vol. 1 («Vagues de lune») transcende la simple démonstration technique. En faisant dialoguer l’Ikebana avec le paysage culturel et créatif vietnamien, elle ouvre une voie d’une résonance universelle où l’humanité et la nature s’unissent par la grâce des fleurs.

Le spectacle « La Patrie dans nos cœurs » est organisé par le journal Nhan Dan en collaboration avec le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville. Photo : https://nhandan.vn/

Construire des marques nationales dans l'industrie culturelle

Le 7 janvier 2026, le Bureau politique a promulgué la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne dans la nouvelle ère. Celle-ci fixe notamment l’objectif de porter, d’ici 2030, la contribution de l'industrie culturelle à 7 % du PIB et de créer entre 5 et 10 marques nationales dans les secteurs culturels à fort potentiel, tels que le cinéma, les arts du spectacle, le tourisme culturel, le design et la mode.

De nombreux Japonais au festival. Photo : VNA

Premier Festival du banh mi vietnamien au Japon

Premier événement au Japon entièrement consacré au banh mi vietnamien, le festival organisé les 26 et 27 septembre à Tokyo invite le public japonais à découvrir, à travers la gastronomie, la culture vietnamienne et les liens qui rapprochent les deux peuples.

Colline de thé de Cau Da, dans la commune de La Bang, province de Thai Nguyen. Photo : VNA

Thai Nguyen, terre d’excellence du thé vietnamien

Réputée pour la qualité de son thé, Thai Nguyen compte parmi les grandes terres de thé du Vietnam. La province lui consacre plus de 22.000 hectares, répartis dans la plupart de ses communes et quartiers. Entre paysages verdoyants et savoir-faire transmis de génération en génération, Thai Nguyen offre aux visiteurs une belle immersion dans la culture du thé et ses saveurs typiques.

Au souffle Phan Dang Hoàng, 40 silhouettes marquent la Fashion Week de Milan 2027. Photo : Phan Dang Hoàng

Les éclats de Phan Dang Hoàng impressionnent à la Fashion Week de Milan 2027

S’inspirant d’un conte de fées profondément ancré dans la mémoire culturelle de générations de Vietnamiens, la collection explore le parcours de transformation de Tấm : d’une jeune fille douce subissant une profonde injustice, elle devient une figure en quête perpétuelle de redécouverte de soi et d’épanouissement personnel.

Les visiteurs découvrent la culture traditionnelle des H’Mong. Photo: VNA

Les savoir-faire traditionnels, nouvelle source d'inspiration du design vietnamien

La rencontre entre patrimoine et création contemporaine permet à de nombreuses marques vietnamiennes de valoriser les savoir-faire, matériaux et récits culturels locaux dans le design. Pour transformer durablement ces ressources en valeur créative et économique, la mise en place d’un écosystème reliant recherche, production et marché apparaît toutefois nécessaire.