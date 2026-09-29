Des délégués internationaux à la découverte du patrimoine culturel de Hanoï

Dans le cadre du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, organisé au Vietnam du 27 septembre au 1er octobre 2026, les délégués ont visité plusieurs sites historiques et culturels emblématiques de Hanoï, notamment le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giamg, le temple Ngoc Son et le Vieux Quartier.

Cette visite leur a permis de découvrir la richesse du patrimoine historique et culturel de la capitale vietnamienne, ainsi que les valeurs qui contribuent à façonner son identité.