Des délégués internationaux à la découverte du patrimoine culturel de Hanoï

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Les délégués découvrent les valeurs historiques et culturelles du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. Photo : VNA.
Les délégués découvrent les valeurs historiques et culturelles du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. Photo : VNA.
Les délégués au Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité visitent le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï, le 27 septembre 2026. Photo: VNA
Les délégués au Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité visitent le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï, le 27 septembre 2026. Photo: VNA
Les délégués visitent le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï, le 27 septembre 2026. Photo : VNA
Les délégués visitent le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï, le 27 septembre 2026. Photo : VNA
Les délégués visitent et découvrent le site historique du temple Ngoc Son. Photo: VNA
Les délégués visitent et découvrent le site historique du temple Ngoc Son. Photo: VNA
Les délégués découvrent le site historique du temple Ngoc Son. Photo: VNA
Les délégués découvrent le site historique du temple Ngoc Son. Photo: VNA
Les délégués visitent le site historique du temple Ngoc Son. Photo: VNA
Les délégués visitent le site historique du temple Ngoc Son. Photo: VNA
Les délégués découvrent les valeurs historiques et culturelles du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. Photo : VNA
Les délégués découvrent les valeurs historiques et culturelles du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. Photo : VNA
Les délégués au Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité visitent le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï, le 27 septembre 2026. Photo : VNA
Les délégués au Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité visitent le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, à Hanoï, le 27 septembre 2026. Photo : VNA
Les délégués découvrent les valeurs historiques et culturelles du Vieux Quartier de Hanoï. Photo : VNA
Les délégués découvrent les valeurs historiques et culturelles du Vieux Quartier de Hanoï. Photo : VNA
Les délégués visitent la maison patrimoniale située au 87, rue Ma May. Photo : VNA
Les délégués visitent la maison patrimoniale située au 87, rue Ma May. Photo : VNA
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Des délégués internationaux à la découverte du patrimoine culturel de Hanoï

Dans le cadre du Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité, organisé au Vietnam du 27 septembre au 1er octobre 2026, les délégués ont visité plusieurs sites historiques et culturels emblématiques de Hanoï, notamment le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giamg, le temple Ngoc Son et le Vieux Quartier.
Cette visite leur a permis de découvrir la richesse du patrimoine historique et culturel de la capitale vietnamienne, ainsi que les valeurs qui contribuent à façonner son identité.

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#patrimoine culturel #Hanoï #Dialogue Asie-Pacifique

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