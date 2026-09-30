Politique

Le Vietnam plaide pour le dialogue et l'élimination totale des armes nucléaires à l'ONU

L'ambassadeur Do Hung Viet a appelé les États dotés d'armes nucléaires à signer et à ratifier le Protocole au Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est (SEANWFZ) et a réaffirmé la contribution active et continue du Vietnam aux efforts internationaux visant à promouvoir le désarmement et la non-prolifération, à renforcer le multilatéralisme et le droit international, et à œuvrer pour un monde sans armes nucléaires.

L'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies à New York, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
L'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies à New York, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

New York (VNA) - À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu, le 29 septembre à New York, un débat de haut niveau axé sur l'urgence du désarmement mondial. Cette session a réuni le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président de la 81e session de l'Assemblée générale, ainsi que de nombreux représentants d'États membres, d'organisations régionales et de la société civile.

Dans son message, le secrétaire général Antonio Guterres a lancé un avertissement, affirmant que l'humanité est confrontée au risque nucléaire le plus élevé depuis la fin de la Guerre froide. Il a fustigé l'expansion et la modernisation continue des arsenaux, tout en soulignant que l'émergence de nouvelles technologies accroît les dangers de calculs erronés.

Le chef de l'ONU a déploré l'affaiblissement des méncanismes de contrôle et de garantie de la sécurité nucléaire, citant notamment l'absence de remplacement du nouveau traité de réduction des armes stratégiques (New START) entre la Russie et les États-Unis et l'échec de la dernière conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération (TNP) à parvenir à un consensus sur un document pratique. Il a ainsi appelé les puissances nucléaires à reprendre les dialogues et négociations, à réduire l'importance de ces armes dans leurs politiques de sécurité, à accélérer l'entrée en vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE) et à intensifier leurs efforts en vue de l'élimination complète des armes nucléaires.

S'exprimant au nom du Vietnam, l'ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies à New York, a fait part de son inquiétude face au déclin des engagements internationaux, à l'augmentation de la quantité et de la qualité des arsenaux nucléaires et à la dépendance croissante envers la dissuasion nucléaire.

Le diplomate a souligné l'impératif de respecter le droit international et de renforcer les cadres multilatéraux en matière de désarmement et de non-prolifération, notamment tels que le TNP, le TICE et le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN). Il a également exhorté les États dotés d'armes nucléaires à maintenir le dialogue afin de minimiser les risques nucléaires, d'accroître la transparence et la responsabilité, et ainsi mettre pleinement en œuvre leurs engagements en vue de l'élimination complète des armes nucléaires.

Il a également appelé les États dotés d'armes nucléaires à signer et à ratifier le Protocole au Traité sur la zone exempte d'armes nucléaires de l'Asie du Sud-Est (SEANWFZ) et a réaffirmé la contribution active et continue du Vietnam aux efforts internationaux visant à promouvoir le désarmement et la non-prolifération, à renforcer le multilatéralisme et le droit international, et à œuvrer pour un monde sans armes nucléaires.

Lors de la discussion, de nombreux pays ont insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes, vérifiables et irréversibles pour parvenir à une abolition totale. Les pays du Mouvement des non-alignés ont réaffirmé que la suppression définitive de ces arsenaux constitue la seule garantie absolue contre leur utilisation ou la menace de leur usage, tout en exigeant des États dotés qu'ils fassent preuve de transparence et respectent scrupuleusement leurs obligations en matière de désarmement.

Établie en 2013 par une résolution de l'Assemblée générale, la Journée internationale du 26 septembre vise à sensibiliser l'humanité aux risques et aux conséquences catastrophiques des essais et de l’utilisation d’armes nucléaires sur l’environnement et l’humanité, tout en mobilisant la communauté internationale pour un désarmement global. -VNA

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