Politique

Cérémonie d’hommage et d’inhumation de 30 restes de soldats morts pour la Patrie

Une cérémonie solennelle de commémoration et d’inhumation de 30 restes de soldats morts pour la Patrie, récemment retrouvées dans le quartier de Quang Tri, a eu lieu le 30 septembre au cimetière des martyrs de Quang Tri, dans la province éponyme.

Cérémonie d’inhumation des restes de soldats morts pour la Patrie à Quang Tri. Photo: VNA
Cérémonie d’inhumation des restes de soldats morts pour la Patrie à Quang Tri. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Dans une atmosphère solennelle et empreinte d’émotion, une cérémonie de commémoration et d’inhumation de 30 restes de soldats morts pour la Patrie a eu lieu le 30 septembre au cimetière des martyrs de Quang Tri, dans le quartier de Quang Tri, province éponyme.

La cérémonie a été organisée par le Comité provincial du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Quang Tri.

Les délégués ont déposé des gerbes de fleurs, offert de l’encens et observé une minute de silence à la mémoire des soldats morts pour la Patrie. La cérémonie a rendu hommage à ceux qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour l’indépendance et la liberté du pays et pour le bonheur du peuple.

Dans son oraison funèbre, Le Van Bao, vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité de pilotage 515 de Quang Tri, a exprimé sa profonde gratitude envers les soldats tombés au champ d’honneur, soulignant que leurs sacrifices constituaient un symbole de patriotisme, de courage et d’aspiration à l’indépendance et à la liberté. Leurs sacrifices ont contribué à l’établissement de la paix et de l’indépendance dont bénéficie aujourd’hui le pays.

Dans le cadre de la campagne des 500 jours et nuits visant à accélérer la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des soldats morts pour la Patrie, l’Équipe n°2 de recherche et de rapatriement des restes des soldats relevant du Commandement militaire de Quang Tri a mené des recherches sur quatre sites dans le quartier de Quang Tri et retrouvé 30 restes. Certaines avaient été inhumées dans des tombes collectives.

Après la cérémonie, les délégués et la garde d’honneur ont solennellement accompagné les 30 restes jusqu’au lieu d’inhumation. Après de longues années, ces soldats ont ainsi rejoint leurs camarades au cimetière des martyrs de Quang Tri, dans la reconnaissance des autorités et de la population.

Le cimetière des martyrs de Quang Tri abrite désormais les restes de 795 soldats morts pour la Patrie. -VNA

#500 ngày đêm #Liệt sĩ #Quang Tri #restes de soldats morts pour la Patrie #inhumation
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