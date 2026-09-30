Vietnam-Suisse : Célébration du 81e anniversaire de la Fête nationale et 55 ans de relations diplomatiques

​Bern (VNA) - L'Ambassade du Vietnam en Suisse a organisé solennellement le 28 septembre à Berne une cérémonie célébrant le 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

​L’évènement a vu la présence de la vice-présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Thanh, de Mauro Poggia, sénateur au Parlement suisse, de Markus Leitner, sous-ministre et directeur général du Département Asie-Pacifique du ministère suisse des Affaires étrangères, de représentants de divers ministères, organisations et de la communauté vietnamienne en Suisse. De nombreux ambassadeurs et chargés d'affaires du corps diplomatique à Berne ont également assisté à la cérémonie.

S'exprimant lors de la cérémonie, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh, a souligné la signification historique de la Déclaration d'indépendance du 2 septembre 1945, qui a ouvert une nouvelle ère pour la nation. D'un pays marqué par la guerre, le Vietnam est aujourd'hui une nation paisible, dynamique et intégrée dans le monde.

Dans sa nouvelle phase de développement, le Vietnam s'efforce de construire un pays prospère en s'appuyant sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique. L'Assemblée nationale vietnamienne continue également de perfectionner le cadre juridique pour répondre aux exigences de développement.

Concernant les relations bilatérales, la dirigeante vietnamienne a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien précieux de la Suisse tout au long de l'histoire du Vietnam. Elle a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance au renforcement de son amitié traditionnelle avec la Suisse, un pays leader dans l'innovation, la finance, les technologies de précision et les ressources humaines de haute qualité. Pour l'avenir, le Vietnam souhaite approfondir cette coopération où l'amitié constitue la base, le partenariat économique le pilier, et la science et la technologie le moteur. Elle a aussi salué le rôle de la communauté vietnamienne en Suisse, véritable pont reliant les deux peuples.

De son côté, le sénateur suisse Mauro Poggia a rappelé les liens historiques profonds, évoquant notamment le docteur Alexandre Yersin. Il a souligné que depuis le Renouveau du Vietnam, la Suisse a toujours accompagné le pays dans sa transition économique et dans la réalisation des objectifs de développement durable. La coopération économique reste un point fort avec un commerce annuel dépassant deux milliards de dollars et plus de cent entreprises suisses implantées au Vietnam. Il a estimé que la richesse des relations se traduit également par des échanges humains intenses entre étudiants, chercheurs et touristes.

L'ambassadrice du Vietnam en Suisse, Chau Mai Anh, a rappelé, dans son discours d'ouverture, le parcours de développement du pays et les étapes marquantes des relations bilatérales, notamment l'accord de partenariat global et la fin des négociations de l'accord de libre-échange avec l'Association européenne de libre-échange.

La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère chaleureuse avec la projection d'un film historique, un concert et la dégustation de plats traditionnels vietnamiens. -VNA

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