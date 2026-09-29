Ho Chi Minh-Ville distinguée à trois reprises aux World Travel Awards 2026

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Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a été honorée dans trois catégories majeures à l’échelle continentale lors de la cérémonie des World Travel Awards 2026 pour l’Asie, l’Océanie et l’océan Indien, organisée récemment aux Maldives.

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La métropole du Sud a remporté les titres de première destination du tourisme d’affaires en Asie 2026 (Asia's Leading Business Travel Destination 2026), de première destination des festivals et événements en Asie 2026 (Asia's Leading Festival & Event Destination 2026), ainsi que celui de meilleur organisme municipal du tourisme en Asie 2026 (Asia's Leading City Tourist Board 2026), attribué à son Service du tourisme.

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Ces nouvelles distinctions prolongent les succès enregistrés ces dernières années par le secteur touristique local sur la scène internationale. En 2025, Ho Chi Minh-Ville avait déjà décroché quatre récompenses dans le cadre de ces mêmes prix. Les titres de première destination asiatique du tourisme d’affaires et des festivals et événements lui sont ainsi attribués pour la cinquième année consécutive.

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De son côté, le Service municipal du tourisme reçoit la récompense d'organisme municipal de référence pour la quatrième année consécutive. Par ailleurs, la ville a maintenu ses distinctions aux World MICE Awards en tant que destination privilégiée pour les réunions et congrès sur la période 2020-2025, tandis que le Salon international du tourisme Ho Chi Minh-Ville (ITE HCMC) a été distingué comme meilleure exposition commerciale d'Asie en 2024 et 2025.

Pôle économique et commercial majeur, Ho Chi Minh-Ville dispose d’infrastructures adaptées à l’accueil des voyageurs d’affaires et des grands événements, avec un réseau de transport développé, une offre hôtelière diversifiée, des centres d’exposition et une large gamme de services de restauration.

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Au-delà du centre urbain, la ville mise également sur la diversification de son offre, avec des circuits fluviaux, des espaces balnéaires et des sites écologiques, permettant de proposer des expériences variées aux visiteurs individuels comme aux groupes participant à des événements professionnels.

Selon le Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, l'orientation stratégique pour la période à venir repose sur la promotion de la marque « Ho Chi Minh-Ville - Destination de connexion, création de valeur ». Il s'agit d'accroître les liens entre les activités touristiques, commerciales, culturelles, gastronomiques et de loisirs, tout en améliorant la qualité des prestations pour renforcer l'attractivité de la ville.

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Les autorités locales entendent également poursuivre la modernisation de l’offre touristique et promouvoir la marque « Vibrant Ho Chi Minh City » auprès des visiteurs vinternationaux, afin de renforcer la visibilité de la métropole comme destination dynamique et diversifiée. -VNA

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