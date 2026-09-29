Tà Xua, paradis de la chasse aux nuages, au sommet du tourisme de l’Asie

Hanoi (VNA) – Ta Xua, située dans la province de Son La (Nord), a été désignée «Meilleure destination touristique émergente d’Asie 2026 » lors de la cérémonie des World Travel Awards pour l’Asie, l’Océanie et l’océan Indien, qui s’est tenue le 27 septembre aux Maldives.



C’est la première fois que Tà Xua est distinguée dans cette catégorie, ce qui place cette destination de montagne parmi les lieux touristiques émergents suscitant un intérêt international croissant.



En juillet 2026, Tà Xua et Ninh Bình ont représenté fièrement le Vietnam parmi les nommés des World Travel Awards pour l’Asie. Ils étaient en lice face à Koh Kood (Thaïlande), Melaka (Malaisie), Morioka (Japon) et l’île de Sumba (Indonésie).



Située à plus de 1.500 mètres d’altitude, avec certains sommets dépassant les 2.000 mètres, Tà Xua est réputée pour son impressionnante mer de nuages. Toutefois, ce paradis blanc reste capricieux : soumis à de fortes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, il n’offre le spectacle de ses vagues cotonneuses qu’aux voyageurs les plus persévérants et chanceux.

Tà Xua, un véritable « paradis de la chasse aux nuages », renommé notamment pour la crête dite du « dos de dinosaure », un itinéraire de trekking spectaculaire connu des amateurs de voyages d’aventure. Photo: VietnamPlus

Le voyage se poursuit vers la crête du «dos de dinosaure» et les théiers séculaires de Shan Tuyet. Plus loin, les villages h’mong dévoilent leurs traditions ancestrales : le tissage, la teinture à l’indigo et les motifs tracés à la cire d’abeille.



Déjà incontournable pour sa mer de nuage spectaculaire dans le Nord-Ouest du Vietnam, la région accède à la reconnaissance internationale grâce à une distinction majeure aux World Travel Awards, propulsant le tourisme local dans une nouvelle dimension.



Cette reconnaissance devrait aider Tà Xua à renforcer ses liens avec les entreprises touristiques, à améliorer davantage ses produits et services touristiques, à promouvoir les paysages, les habitants et l’identité culturelle de Tà Xua et de la province de Son La auprès d’un public international plus large.



Pour l’année 2026, la destination vise le cap des 120.000 visiteurs et des 120 milliards de dôngs de recettes. À plus long terme, elle ambitionne d’ériger le triptyque identitaire «Tà Xùa, mer de nuages, nature grandiose et culture h’mong» en une signature touristique majeure du Nord-Ouest. – VNA

