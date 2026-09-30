Le Vietnam a besoin de milliers de travailleurs dans le domaine de l'énergie atomique

Hanoï (VNA) - Le 30 septembre, lors de la conférence de presse périodique de septembre 2026 du ministère de la Science et de la Technologie, répondant à la question d'un journaliste sur la préparation des ressources humaines dans le domaine de l'énergie atomique en général et de l'énergie nucléaire en particulier, Tran Chi Thanh, directeur de l'Institut de l'énergie atomique du Vietnam, a indiqué que les ressources humaines servant les applications de l'énergie atomique s'étendent à de nombreux domaines, allant de la gestion d'État, de l'autorité de réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires, de la recherche et du développement, de l'assistance technique, de la formation, de la médecine nucléaire, des technologies d'irradiation, de la gestion des déchets radioactifs, de la réponse aux incidents, de la surveillance environnementale, ainsi que des applications dans la santé, l'agriculture, l'industrie et l'environnement.



Actuellement, les ressources humaines dans le domaine de l'énergie atomique sont très limitées, en particulier le personnel pour le développement de l'énergie nucléaire au Vietnam qui fait l'objet d'une pénurie sévère. Pour concrétiser les objectifs de développement de l'énergie atomique et nucléaire d'ici 2035, le Vietnam a besoin de dizaines de milliers de travailleurs directs et indirects afin de faire fonctionner le programme national de développement de l'énergie nucléaire du Vietnam de manière sûre et efficace. Selon les prévisions, les centrales nucléaires de Ninh Thuan 1 et Ninh Thuan 2 auront besoin d'environ 4 000 travailleurs directs pour l'exploitation d'ici 2030, parmi lesquels environ 700 personnes doivent recevoir une formation de haut niveau à l'étranger.



Évoquant les ressources humaines en matière d'énergie atomique au sein de la gestion d'État et de l'autorité de réglementation de la sûreté et de la sécurité nucléaires, Tran Quang Tuan, directeur adjoint de l’Agence vietnamienne pour la sûreté radiologique et nucléaireVietnam (Agency for Radiation and Nuclear Safety -VARANS) (ministère de la Science et de la Technologie), a déclaré que le développement des ressources humaines constitue l'un des facteurs clés pour garantir le rythme et l'efficacité de la mise en œuvre du programme d'énergie nucléaire du Vietnam dans la période à venir. Par conséquent, le Département de la sûreté radiologique et nucléaire se concentre sur la mise en œuvre de la décision n° 624/QD-TTg du Premier ministre approuvant le projet « Renforcement des capacités du Département de la sûreté radiologique et nucléaire au service du développement de l'énergie nucléaire d'ici 2035 ».



Ce projet repose sur le principe de garantir des capacités, des ressources et une structure organisationnelle adéquates pour permettre à la VARANS d'exercer la fonction de gestion d'État sur la sûreté radiologique, la sûreté nucléaire et la sécurité nucléaire de manière centralisée et unifiée au niveau central, tout en assurant l'autonomie stratégique de gestion et la capacité de coordination conformément aux directives de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et aux exigences des traités internationaux dont le Vietnam est membre.- VNA

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