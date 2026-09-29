Sciences

L’École internationale des jeunes astronomes 2026 ouvre ses portes à Gia Lai

Le programme de formation de trois semaines porte sur un large éventail de sujets liés à l’astronomie et à l’astrophysique modernes, notamment : les galaxies, la cosmologie, les observatoires virtuels et les bases de données, les étoiles et l’évolution stellaire, les exoplanètes, l’apprentissage automatique, l’astronomie dans le domaine du visible et la radioastronomie.

Quy Nhon accueille, du 28 septembre au 16 octobre, la 48e école internationale des jeunes astronomes (ISYA). Photos: ICISE
Quy Nhon accueille, du 28 septembre au 16 octobre, la 48e école internationale des jeunes astronomes (ISYA). Photos: ICISE

Hanoi (VNA) – L’École internationale des jeunes astronomes (ISYA 2026) a officiellement ouvert ses portes lundi 28 septembre à Quy Nhon, dans la province de Gia Lai, avec la participation de 32 jeunes chercheurs et 14 enseignants venus de 15 pays et territoires du monde entier.

L’ISYA 2026 est organisée conjointement par Rencontres du Vietnam et le Centre international de science et d’éducation interdisciplinaires (ICISE), en collaboration avec l’Union astronomique internationale (IAU) et l’Académie norvégienne des sciences et des lettres (NASL).

L’ISYA est un programme de formation de longue date de l’IAU, créé en 1967 pour favoriser la formation et le développement professionnel de jeunes astronomes à travers le monde. Le programme bénéficie également du soutien de la NASL, par l’intermédiaire de son Office for Young Astronomers (OYA).

L’ISYA 2026 se déroule durant la période où le Vietnam accueille la 19e édition des Olympiades internationales d’astronomie et d’astrophysique (IOAA 2026), qui constitue la plus grande édition des IOAA à ce jour.

L’édition 2026 réunit des scientifiques issus de plusieurs institutions de référence, notamment les universités d’Oslo, Okayama et Hyogo, le CAB-CSIC-INTA en Espagne, l’Université centrale nationale de Taïwan (Chine), l’Université Maulana Azad National Urdu en Inde, l’Université de technologie de Swinburne en Australie, le California Institute of Technology (Caltech) aux États-Unis, ainsi que le Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI) et l’Université des sciences et technologies de la République de Corée.

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L'ISYA 2026 s'ouvre le 28 septembre avec la participation de 32 jeunes chercheurs et 14 enseignants venus de 15 pays et territoires du monde entier.

Parmi les enseignants figurent notamment les professeurs David Mota, Itziar Aretxaga, Wen-Ping Chen, Jun Takahashi et Thiêm Hoàng, ainsi que les chercheurs Yasunori Hori, Priya Hasan Shah, Sara Webb, Nguyên Trong Hiên, Pham Ngoc Diêp et Nguyên Luong Quang.

Pendant trois semaines, du 28 septembre au 16 octobre, les participants explorent un large éventail de domaines, de la physique stellaire aux galaxies et à la cosmologie, en passant par les exoplanètes, l’astronomie dans le domaine du visible et la radioastronomie, les observatoires virtuels et les bases de données, ainsi que l’apprentissage automatique appliqué à l’analyse des données astronomiques.

Le cursus associe cours théoriques, travaux pratiques, séances d’analyse de données, projets de groupe et échanges scientifiques, permettant aux jeunes chercheurs de se familiariser avec les méthodologies de recherche et les outils informatiques utilisés en astronomie et en astrophysique.

L’ISYA 2026 est organisée pour élargir les connaissances, les compétences techniques et les perspectives scientifiques des astronomes en début de carrière. Le programme comprend des cours actualisés sur l’astrophysique théorique et observationnelle dispensés par des experts internationaux, complétés par des séances de travaux pratiques et des échanges universitaires.

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L'ISYA 2026 s'ouvre le 28 septembre avec la participation de 32 jeunes chercheurs et 14 enseignants venus de 15 pays et territoires du monde entier.

Les participants ont l’opportunité d’aborder divers domaines de l’astronomie — allant de la physique stellaire et de l’astronomie galactique à la cosmologie — tout en développant des compétences spécialisées en analyse de données, en modélisation et en méthodologies de recherche modernes.

L’un des principaux objectifs de l’ISYA est d’offrir des opportunités de formation aux astronomes en début de carrière, en particulier à ceux issus de régions disposant d’infrastructures de recherche et de capacités de formation locales limitées dans diverses disciplines de l’astronomie.

Au-delà des connaissances scientifiques, l’ISYA offre aux jeunes astronomes un espace privilégié pour nouer des contacts avec des chercheurs et des pairs venus de différents horizons. Les échanges engagés à Quy Nhon peuvent ainsi contribuer à faire émerger de nouvelles collaborations et à renforcer, sur le long terme, les réseaux scientifiques internationaux.

Les participants sont invités à présenter des posters scientifiques exposant les résultats de leurs recherches, les orientations envisagées ou leurs projets en cours, offrant ainsi un espace de dialogue direct avec des experts internationaux et d’autres jeunes astronomes.

Ce programme permet non seulement d’acquérir des connaissances académiques spécialisées, mais aussi de stimuler l’initiative scientifique, la curiosité et le développement professionnel de la prochaine génération d’astronomes. – VNA

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#École internationale des jeunes astronomes 2026
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