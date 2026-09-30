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Indice mondial de l’innovation : le Vietnam gagne une place, au 43e rang

En 2026, le Vietnam a notamment amélioré ses performances en matière d’innovation, passant de la 37e à la 35e place mondiale pour cet indicateur, conformément aux objectifs fixés par le gouvernement dans sa Résolution n° 02/NQ-CP.

Le robot VR-H3 de VinRobotics participe au défilé de robots de l'ICRA 2026. Photo : VNA
Le robot VR-H3 de VinRobotics participe au défilé de robots de l'ICRA 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon le rapport 2026 sur l’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index - GII), publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le Vietnam occupe désormais le 43e rang sur 139 économies, gagnant une place par rapport à l’année précédente.

En 2026, le pays a notamment amélioré ses performances en matière d’innovation, passant de la 37e à la 35e place mondiale pour cet indicateur, conformément aux objectifs fixés par le gouvernement dans sa Résolution n° 02/NQ-CP.

Le rapport de l’OMPI souligne que le Vietnam figure parmi les sept économies à revenu intermédiaire ayant progressé le plus rapidement au cours de la dernière décennie, aux côtés de puissances émergentes telles que la Chine et l’Inde. Pour la 16e année consécutive, ses résultats en matière d’innovation dépassent son niveau de développement économique, témoignant de sa capacité à transformer ses ressources et ses investissements en produits et services innovants à forte valeur ajoutée.

Cette performance s’inscrit dans une dynamique de progression soutenue depuis 2016, période durant laquelle le pays a gagné au total 16 places, illustrant les résultats de sa stratégie visant à placer les sciences, les technologies et l’innovation au cœur de son modèle de développement.

Le rapport 2026 fait également ressortir une tendance mondiale marquée par le rôle de l’intelligence artificielle dans la reprise des investissements en capital-risque et dans la recherche et développement (R&D). Parallèlement, les économies émergentes, dont le Vietnam, continuent d’afficher une progression en matière d’innovation aux côtés des pays traditionnellement leaders dans ce domaine.

À l’échelle régionale et parmi les économies à revenu intermédiaire inférieur, le Vietnam conserve sa deuxième place, derrière l’Inde. Au sein de l’ASEAN, il se maintient au troisième rang, derrière Singapour et la Malaisie. Ces résultats sont notamment soutenus par une production créative de premier plan à l’échelle mondiale, l’essor des secteurs de haute technologie et la présence consolidée de trois « licornes » technologiques valorisées à plus d’un milliard de dollars, témoignant du dynamisme de l’entrepreneuriat local.

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Le 3 août 2026, Vinmec Healthcare System annonce la mise en service réussie du premier réseau bidirectionnel de chirurgie robotique à distance au Vietnam. Photo : VNA

S’exprimant après la publication des résultats à Genève, le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a attribué ces résultats à la mise en œuvre rigoureuse de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique. Il a précisé que les investissements dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique avaient connu une hausse significative, favorisant l’émergence d’un écosystème d’innovation dynamique réunissant l’État, les entreprises, les universités et les établissements de recherche.

Malgré ces résultats positifs, le gouvernement vietnamien identifie encore plusieurs défis à relever pour atteindre ses objectifs à long terme : intégrer le Top 40 mondial d’ici 2030 et le Top 30 d’ici 2045. Le ministre Vu Hai Quan a souligné la nécessité d’améliorer la qualité des ressources humaines hautement qualifiées au service des technologies stratégiques, d’augmenter le nombre de brevets internationaux et de stimuler les investissements privés dans la recherche.

Dans la prochaine étape, les entreprises vietnamiennes sont également appelées à accroître leurs investissements financiers et humains dans les technologies et la transformation numérique, afin de les intégrer progressivement à leurs activités de production et d’affaires, d’améliorer la qualité de leurs produits et d’accroître leur valeur ajoutée et leur productivité.

La mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique passe progressivement d’une phase d’élaboration et de perfectionnement des politiques à une phase d’exécution plus concrète et renforcée. Les sciences, les technologies et l’innovation sont ainsi appelées à devenir de véritables moteurs de croissance et de développement.

Parallèlement à l’objectif d’une croissance à deux chiffres, les réformes macroéconomiques, notamment la réorganisation de l’administration locale et la rationalisation des organismes de gestion de l’État, contribuent à créer un environnement institutionnel plus favorable à la mobilisation, à l’allocation et à l’utilisation des ressources au service du développement. -VNA

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