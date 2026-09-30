Hanoï accueille une conférence de l’ASEAN sur la traque des criminels recherchés

Hanoï (VNA) - La Conférence des dirigeants des forces de l’ordre de l’ASEAN sur la coopération dans la lutte contre les criminels recherchés s’est ouverte mercredi matin, 30 septembre, à Hanoï.



Présidée et organisée par le ministère vietnamien de la Sécurité publique, la conférence a pour thème « Renforcer la coopération régionale pour une ASEAN respectueuse de la loi et sans criminels recherchés ».



S’exprimant à l’ouverture, le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a souligné que, dans un contexte de mondialisation et d’intégration internationale croissantes, la criminalité transnationale, notamment les activités des criminels recherchés, évolue de manière de plus en plus complexe, constituant un défi majeur pour les forces de l’ordre aux niveaux régional et mondial.



Depuis le début de 2026, sous l’influence de la criminalité internationale et régionale ainsi que des mutations socio-économiques internes, la criminalité transnationale liée aux pays de l’ASEAN continue d’augmenter, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et l’escroquerie dans l’espace numérique, avec des modes opératoires de plus en plus sophistiqués qui compliquent la prévention et la lutte. Parallèlement, le nombre de criminels recherchés et de personnes exploitant le territoire des États membres pour commettre des infractions augmente, portant gravement atteinte à l’état de droit et affaiblissant le système de justice pénale. Cette réalité exige un renforcement substantiel de la coopération internationale entre les forces de l’ordre.



Luong Tam Quang a affirmé que l’ASEAN constitue un mécanisme de coopération multilatérale d’une importance capitale pour le Vietnam. Après plus de 30 ans de participation, le pays a formulé de nombreuses initiatives et apporté des contributions importantes à la construction d’une ASEAN unie, forte et résiliente, jouant un rôle central dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionales.



Afin de renforcer l’efficacité de cette coopération dans la nouvelle phase de développement, le Vietnam a proposé la « Déclaration des dirigeants de l’ASEAN sur l’amélioration de l’efficacité de la coopération pour la capture des criminels recherchés », adoptée lors du 47e Sommet de l’ASEAN, tenu à Kuala Lumpur (Malaisie) le 26 octobre 2025.



Son adoption constitue une base importante pour renforcer la coordination dans la vérification, l’arrestation et le traitement des fugitifs entre le Vietnam et les pays de l’ASEAN, dans l’esprit de construire une ASEAN exemplaire dans la lutte contre la criminalité transnationale.



Afin de concrétiser cette déclaration au niveau régional, la conférence constitue un forum important permettant aux hauts dirigeants des forces de l’ordre des pays membres de renforcer leurs liens et d’améliorer l’efficacité de la coopération, contribuant ainsi à la mise en œuvre du Plan d’action de l’ASEAN sur la lutte contre la criminalité transnationale pour la période 2026-2035.



À travers cette conférence, le Vietnam réaffirme son engagement en tant que membre actif, proactif et responsable dans les mécanismes de coopération multilatérale de l’ASEAN en matière de sécurité, contribuant à préserver la paix et la sécurité de chaque État et de la région.



Le ministre Luong Tam Quang s’est dit convaincu que le succès de la conférence permettra de mettre en place un mécanisme de coopération plus efficace entre les forces de l’ordre de l’ASEAN et contribuera à la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045.



La conférence comprend des séances plénières et des discussions consacrées notamment à la définition d’orientations stratégiques communes, avec pour principaux résultats attendus l’adoption d’une déclaration conjointe et d’un plan d’action conjoint de l’ASEAN. -VNA

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