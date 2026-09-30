Les inondations touchent près de 58 000 foyers au Cambodge

Phnom Penh (VNA) - Selon les données actualisées au 28 septembre, les inondations provoquées par les effets du typhon Surigae ont touché 57 980 foyers au Cambodge, dont plus de 4 800 ont été évacués vers des lieux sûrs. Battambang est la localité comptant le plus grand nombre de foyers évacués, avec plus de 1 485, suivie de Banteay Meanchey avec 1 480 et de Siem Reap avec 173. Plus de 1 000 autres foyers dans sept autres provinces ont également été évacués afin d’assurer leur sécurité.



Selon le Comité national cambodgien de gestion des catastrophes, le nombre de foyers touchés a augmenté de 13 090 en une seule journée. Des inondations se sont produites dans 53 villes et districts en raison des fortes pluies et de la montée des eaux des rivières depuis que le typhon Surigae a commencé à affecter le Cambodge le 24 septembre.



Les dégâts causés aux productions agricoles sont également importants. Quelque 72 440 hectares de rizières ont été touchés, tandis que le bilan total des dégâts aux infrastructures n’a pas encore été entièrement établi.



Le 29 septembre, l’Autorité de gestion du fleuve Tonlé Sap a indiqué que le niveau des eaux des rivières dans la province de Battambang avait baissé, mais restait à un niveau d’alerte, à l’exception de la rivière Stung Doun Tri.



Face aux inondations, le Premier ministre cambodgien Hun Manet s’est rendu dans plusieurs zones des provinces de Battambang et de Banteay Meanchey pour évaluer la situation. Il a souligné que la protection de la vie et de la sécurité de la population constituait la priorité absolue.



Le Cambodge est régulièrement confronté à des crues saisonnières entre juillet et octobre.



En Thaïlande, au 27 septembre, les eaux s’étaient retirées dans certaines zones de Bangkok après une accalmie des pluies. L’administration métropolitaine de Bangkok (BMA) a indiqué que les précipitations avaient diminué et que le ciel n’était plus que partiellement nuageux, permettant aux autorités d’accélérer les opérations de lutte contre les inondations. Les autorités espèrent que la situation s’améliorera progressivement en l’absence de nouvelles précipitations.

La municipalité de Bangkok a indiqué avoir évacué quelque 4 200 personnes vers 233 centres d’hébergement temporaire.



Les inondations provoquées par les effets du typhon Surigae ont touché près de 58 000 foyers au Cambodge, dont 4 819 ont été évacués. Plus de 72 000 hectares de rizières ont également été affectés.

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