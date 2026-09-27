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Le Cambodge crée sa première zone de conservation génétique pour le crocodile du Siam

Le Cambodge a créé sa première zone de conservation génétique consacrée au crocodile du Siam, une espèce en danger critique d’extinction.

Phnom Penh (VNA) – Le Cambodge a créé la Zone de conservation génétique de Boeung Veal Veng, la première du pays consacrée au crocodile du Siam, selon un communiqué publié le 26 septembre.

D’une superficie de 315 hectares dans la province de Pursat, cette zone vise à protéger cette espèce en danger critique d’extinction et à préserver sa diversité génétique naturelle.

La zone de conservation protège un important site de nidification du crocodile du Siam situé dans le marais de Veal Veng, dans la commune d’O’Som, au sein des montagnes des Cardamomes. La région abrite la plus grande population restante de l’espèce, avec plus de 40 individus recensés.

Sa création résulte d’une coopération entre les autorités cambodgiennes, des organisations de conservation et les communautés locales, afin d’assurer la protection à long terme de l’espèce et de son habitat dans les zones humides.

Le crocodile du Siam a été redécouvert à O’Som en 2000. Depuis, les efforts portent sur la protection de son habitat et l’élevage à des fins de conservation, avec des réintroductions dans la nature depuis 2012.

Boeung Veal Veng est la première zone de conservation génétique du Cambodge créée spécifiquement pour une espèce animale. - VNA

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