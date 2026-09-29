La JICA soutient les technologies de prévision des précipitations

Hanoï (VNA) – Le séminaire de lancement du projet « Conseiller pour le développement de la technologie de prévision quantitative des précipitations pour le Vietnam », soutenu par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), s'est tenu dans l'après-midi du 29 septembre à Hanoï. Présidée par le professeur associé-docteur Mai Van Khiem, directeur adjoint du Département de météorologie et d'hydrologie, la réunion a réuni des représentants des unités rattachées à ce département, de la JICA au Vietnam ainsi que des experts météorologiques japonais.



Ce séminaire marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Vietnam et le Japon visant à renforcer les capacités de prévision hydrométéorologique, notamment la prévision quantitative des précipitations, contribuant ainsi à l'alerte précoce et à la prévention des catastrophes naturelles. Il s'agit également de l'une des missions prioritaires du plan d'application des sciences, des technologies et de transformation numérique du Département de hydrométéorologie dans la période à venir.



Selon le directeur adjoint Mai Van Khiem, le projet sera mis en œuvre de septembre 2026 à septembre 2028 à Hanoï et sur l'ensemble du territoire vietnamien, avec pour partenaires vietnamiens, le Département de météorologie et d'hydrologie et le Centre national de prévision de météorologie et d'hydrologie.



Le projet se concentre sur deux résultats principaux : le développement de produits plus avancés de prévision quantitative et de prévision à très court terme des précipitations, tout en renforçant le système pour maintenir et améliorer continuellement les capacités de prévision météorologique du Vietnam.



Les activités clés comprennent l'amélioration de la qualité des prévisions quantitatives des pluies sur les plans spatial et temporel, l'optimisation de l'exploitation des données radar, le développement de la prévision d'ensemble, le perfectionnement du système de prévision des pluies à très court terme, le rehaussement de la qualité de l'estimation des pluies et des données d'observation, ainsi que la recherche d'orientations pour le développement du système de prévision à moyen et long termes. Le renforcement de l'utilisation des données radar et des méthodes d'assimilation des données constitue une orientation technique majeure pour améliorer les conditions d'entrée des modèles de prévision numérique.



Outre l'appui technique, le projet met l'accent sur la formation d'une équipe de cadres capables de poursuivre les recherches, le développement et l'exploitation du système. Il soutiendra la création d'un groupe de recherche et d'équipes techniques spécialisées. Des séminaires, des formations, des échanges d'experts et des travaux de recherche au Japon permettront aux cadres vietnamiens d'accéder à des technologies et méthodes avancées.



Le projet encouragera également le partage des résultats de recherche aux niveaux national et international, la participation à des conférences scientifiques et la publication d'articles dans des revues internationales spécialisées.



S'exprimant lors de l'événement, Kobayashi Kenichi, représentant en chef adjoint de la JICA au Vietnam, a souligné que cette activité concrétise le soutien du Japon. Le projet est mené avec une équipe d'experts japonais dirigée par le Dr Kazuo Saito, qui coopérera avec les organes spécialisés du Vietnam pour transférer les connaissances.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Département de de météorologie et d'hydrologie pour améliorer les alertes face aux pluies torrentielles et aux inondations, tout en s'appuyant sur les acquis du projet de coopération technique 2018-2023. Face aux phénomènes pluvieux locaux intenses et soudains, accroître la précision des prévisions à courte échéance reste une exigence cruciale. -VNA

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