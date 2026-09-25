Environnement

Au Vietnam, les notes salvatrices du pianiste Rick Wakeman apaisent des ours rescapés

Une mélodie insolite a résonné jeudi 24 septembre au cœur du parc national de Tam Dao : le pianiste Rick Wakeman jouait pour des ours sauvés. Invité par l'association Animals Asia, le musicien britannique a mis son talent au service de la campagne «Free the Final Bears» lors d'un concert unique en son genre.

Le pianiste et compositeur britannique Rick Wakeman CBE donne un concert exceptionnel pour des ours rescapés au Centre de sauvetage des ours du Vietnam, dans le parc national de Tam Dao, le 24 septembre. Photo : VNP
Le pianiste et compositeur britannique Rick Wakeman CBE donne un concert exceptionnel pour des ours rescapés au Centre de sauvetage des ours du Vietnam, dans le parc national de Tam Dao, le 24 septembre. Photo : VNP

Hanoi (VNA) - Le pianiste et compositeur britannique Rick Wakeman CBE a donné jeudi 24 septembre un concert exceptionnel pour des ours sauvés au Centre de sauvetage des ours du Vietnam, situé dans le parc national de Tam Dao, dans le cadre de la campagne "Free the Final Bears" organisée par l’association Animals Asia.

Son concert a été donné en direct sur un piano à queue Yamaha installé dans l’enclos des ours d’Animals Asia, au parc national de Tam Dao ; Wakeman a d’ailleurs composé des morceaux inédits spécialement pour ces ours sauvés.

Au cours des trente minutes de la prestation, l’artiste britannique a interprété trois morceaux : "Gone But Not Forgotten", "After the Ball" et "Morning Has Broken". Sa musique a résonné dans un espace où ne se mêlaient que les sons de la forêt, le bruissement des feuilles et les bruits liés au quotidien des ours.

Un moment privilégié a eu lieu lorsque plus de dix ours se sont approchés de lui. Nul ne pouvait savoir exactement comment les ours percevaient la musique, mais cette scène est devenue l’un des moments les plus marquants de la prestation.

Pour Wakeman, se produire au centre de sauvetage a permis de réaliser un rêve qu’il chérissait depuis des années. Le musicien britannique entretient une relation de longue date avec l’organisation Animals Asia et parraine Moon, un ours noir d’Asie sauvé d’une ferme d’extraction de bile.

Son lien avec les ours a également trouvé sa place dans sa musique. Il a composé "Cyril Wolverine" pour un ours qu’il parraine et "Rocky (The Legacy)" pour un autre ours sauvé. Ces deux morceaux ont par la suite figuré sur son album "Piano Odyssey", qui a atteint la septième place du classement des albums au Royaume-Uni.

un-ours-noir-dasie.jpg
Sauvé d'un élevage commercial, un ours noir d'Asie retrouve la liberté en pleine santé. . Photo : VNP

Wakeman a exprimé sa joie de pouvoir jouer du piano pour ces ours exceptionnels, au cœur du cadre magnifique du Centre de sauvetage des ours du Vietnam.

L’événement a réuni des représentants des autorités compétentes, du parc national de Tam Dao, de l’ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, ainsi que des partenaires et sponsors d’Animals Asia. Les acteurs britanniques Peter Egan et Lesley Nicol, soutiens de longue date des efforts de sauvetage des ours, étaient également présents.

L’actrice et marraine vietnamienne Tang Thanh Hà a aussi pris part à l’événement. En 2022, après une visite au Centre de sauvetage des ours du Vietnam, elle s’était engagée à parrainer à vie An, un ours à collier. Passé du stade d’ourson à celui d’adulte, An vit désormais en toute sécurité à Tam Dao.

Selon Animals Asia, le Vietnam recensait 4.239 ours en captivité en 2005. Après plus de deux décennies d’initiatives de gestion, de sauvetage et de sensibilisation du public, il reste plus de 120 ours en captivité dans divers établissements. L’extraction de bile d’ours est illégale au Vietnam.

Dans les centres de sauvetage de Tam Dao et de Bach Ma, les animaux sauvés bénéficient de soins à vie au sein d’enclos semi-naturels, où ils peuvent grimper, chercher de la nourriture, se reposer et explorer leur habitat en suivant leurs instincts naturels. – VNA

source
#pianiste et compositeur britannique Rick Wakeman CBE #Centre de sauvetage des ours du Vietnam #parc national de Tam Dao #campagne "Free the Final Bears"
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Plantation d'arbres au début du printemps dans la commune de Soc Son, à Hanoi. Photo : hanoimoi.vn

Hanoi prévoit de planter plus de 400.000 arbres en 2026

L’élaboration du nouveau plan de plantation d'arbres et de boisement, assortie de la définition des objectifs à long terme, marque un tournant décisif pour l’avenir de la capitale Hanoi, selon l’avis n°878/TB-VP communiquant les conclusions du vice-président du Comité populaire municipal Bui Duy Cuong à l’issue d’une récente réunion consacrée au plan de plantation d'arbres et de boisement pour 2027 ainsi qu’aux tâches à accomplir pour les années suivantes.

Des habitants de la commune de Quang Bi, à Hanoi, se retrouvent contraints d'utiliser de petites embarcations de fortune pour assurer leurs déplacements quotidiens. Photo: VNA

Les fortes pluies se calment dans le Nord mais les crues fluviales restent majeures

Une amélioration des conditions météorologiques a été constatée après plusieurs jours de pluies torrentielles prolongées. Dans de nombreuses zones urbaines, les précipitations ont diminué et les eaux de crue se sont retirées, facilitant ainsi les déplacements. Toutefois, en dehors des villes, le niveau élevé des cours d’eau continue d’affecter plusieurs zones résidentielles.

De fortes pluies vont s'abattre sur le Nord et le Centre-Nord du Vietnam. Photo: VNA

Le Nord et le Centre sont soumis aux caprices de la mousson

Les parties sud du delta du fleuve Rouge, de la province de Phu Tho ainsi que les provinces de Thanh Hoa et de Nghê An devraient connaître des pluies fortes à torrentielles accompagnées d’orages, avec des cumuls de précipitations généralement compris entre 150 et 300 mm, voire localement supérieures à 450 mm — de lundi 14 septembre à la nuit de mardi 15 septembre.

Hanoi lance une carte des inondations et des précipitations en temps réel sur iHanoi

Face aux pluies, Hanoi se dote d’une carte de vigilance en direct

Cette mini-application devrait renforcer la capacité de la capitale à faire face aux catastrophes tout en aidant les habitants à planifier des itinéraires plus sûrs durant la saison des pluies et des tempêtes. Elle est intégrée directement à iHanoi, une plateforme qui compte déjà 6,484 millions de comptes enregistrés.

L’efficacité énergétique ne constitue plus seulement une solution pour réduire les coûts, mais devient un élément important de la compétitivité et de la croissance verte du Vietnam. Photo: thoibaotaichinhvietnam.vn

Le Vietnam veut faire de l’efficacité énergétique un moteur de croissance verte

Dans un contexte de hausse continue de la demande énergétique, le Vietnam entend faire de l’efficacité énergétique un levier de compétitivité et de croissance verte, en accélérant la modernisation technologique, la transformation numérique et la mobilisation des financements pour les projets d’économie d’énergie.

Réponse de manière proactive au changement climatique : Vision à l’horizon 2045

Réponse de manière proactive au changement climatique : Vision à l’horizon 2045

La conclusion n°75-KL/TW sur la protection de l'environnement et l'adaptation proactive au changement climatique dans la nouvelle ère, a été adoptée le 28 juillet 2026 lors du 3e Plénum du Comité central du Parti (14e mandat). Vision à l’horizon 2045 : Faire du Vietnam un pays offrant d’un environnement de vie sain, en harmonie avec la nature, et engagé sur la voix d’un développement durable ; mise en place d'un système moderne de gouvernance environnementale et adaptation efficace au changement climatique.