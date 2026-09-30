Vietnam-Allemagne : la diplomatie populaire au cœur de l’amitié bilatérale

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Association d’amitié Vietnam-Allemagne de Hô Chi Minh-Ville a organisé, le 30 septembre, une rencontre à l’occasion du 36e anniversaire de la Journée de l'unité allemande (3 octobre 1990 - 2026), réaffirmant l’amitié entre les habitants de Hô Chi Minh-Ville et le peuple allemand.

La rencontre a réuni des représentants d’entreprises allemandes ainsi que des membres de la communauté allemande résidant, étudiant et travaillant à Hô Chi Minh-Ville.

Dans son allocution, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Allemagne de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Anh Tuan, a retracé l’histoire du développement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne. Il a souligné le rôle important de la diplomatie populaire, notamment celui des anciens élèves, étudiants et travailleurs vietnamiens ayant étudié et travaillé en Allemagne, dans le renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

Nguyen Anh Tuan a indiqué que, dans les temps à venir, l’Association intensifierait ses activités de diplomatie populaire afin de contribuer à une coopération efficace entre les deux pays dans les domaines de l’économie, de la culture, de l’éducation et de la formation professionnelle. Elle continuera également à jouer son rôle de passerelle, en écoutant et en transmettant aux organismes compétents les aspirations et recommandations de ses membres et de ses amis allemands, tout en développant ses effectifs et en attirant les jeunes générations ayant étudié ou travaillant en Allemagne.

Prenant la parole lors de la rencontre, le vice-consul général d’Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, Philip Marsden, a évoqué la signification historique du 3 octobre dans l’histoire de l’Allemagne contemporaine. Il a estimé que les relations entre les peuples des deux pays contribuaient et continueraient de contribuer activement à donner une dimension concrète et vivante au partenariat stratégique des deux pays.

Il a chaleureusement salué les initiatives récentes de l'Association, telles que les séminaires éducatifs à l'Université Vietnam-Allemagne ou encore la Fête de la bière à Hô Chi Minh-Ville, qui ont favorisé les échanges et renforcé la compréhension mutuelle entre élèves, étudiants, scientifiques, entreprises et populations des deux pays, contribuant à rendre les relations entre le Vietnam et l'Allemagne plus dynamiques et plus pérennes que jamais. -VNA

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