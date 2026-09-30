Huoi Puoc - Nason sera modernisé en poste-frontière international en 2027

Dien Bien (VNA) – Le 30 septembre, dans la zone de la borne frontière n°144 sur la frontière entre le Vietnam et le Laos, les délégations de la province vietnamienne de Dien Bien et de la province lao de Luang Prabang ont tenu une réunion consacrée à la modernisation des postes-frontières principaux de Huoi Puoc (Vietnam) et de Nason (Laos) en postes-frontières internationaux.



La délégation de la province de Dien Bien était conduite par Nguyen Van Doat, vice-président du Comité populaire provincial, tandis que celle de Luang Prabang était conduite par Vieng Vi Lay Di La Phan, vice-présidente permanente du Comité de l’administration provinciale.



La modernisation de ces postes-frontières devrait favoriser le développement du commerce frontalier, des importations et exportations de marchandises ainsi que des services connexes tels que le transport, la manutention, la restauration et l’hébergement. Elle devrait également attirer les entreprises dans les secteurs des entrepôts, des aires de stationnement et de regroupement des véhicules et des marchandises, ainsi que des centres logistiques. Cette modernisation contribuera par ailleurs à élargir l’espace de développement socio-économique de la zone frontalière.



À l’issue de leurs échanges, les deux parties sont convenues de soumettre aux autorités compétentes de chaque pays l’approbation de la modernisation des postes-frontières principaux de Huoi Puoc et Nason en postes-frontières internationaux. Elles s’emploieront à achever les procédures internes en 2026, à coordonner la finalisation des procédures bilatérales et à organiser rapidement la cérémonie d’annonce de cette modernisation en 2027.



Parallèlement, les deux parties accéléreront les investissements dans les infrastructures et les réseaux de transport reliant la zone des postes-frontières afin de répondre aux critères applicables aux postes-frontières internationaux. Elles faciliteront au maximum les procédures administratives relevant de leurs compétences, conformément à la législation de chaque pays, afin de favoriser les flux de personnes, de véhicules et de marchandises entrant et sortant du territoire ainsi que d’attirer les voyageurs en provenance de pays tiers.



Après leur modernisation, les horaires d’ouverture des postes-frontières internationaux de Huoi Puoc et Nason devraient être soumis à l’approbation des autorités compétentes. Ils seraient fixés quotidiennement de 7h00 à 19h30, y compris les jours fériés et les week-ends. - VNA





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