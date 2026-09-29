Santé

Une première intervention FETO réalisée avec succès au Vietnam

L’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie a réalisé avec succès, pour la première fois au Vietnam, une intervention FETO sur un fœtus atteint d’une forme sévère de hernie diaphragmatique congénitale, une avancée majeure dans le développement de la médecine fœtale dans le pays.

Photo: l’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie
Photo: l’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie

Hanoï (VNA) - Le 26 septembre, l’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie a réalisé avec succès, pour la première fois au Vietnam, une intervention FETO (occlusion trachéale endoluminale fœtoscopique) sur un fœtus atteint d’une forme sévère de hernie diaphragmatique congénitale.

Cette technique complexe de médecine fœtale vise à favoriser le développement des poumons avant la naissance. La hernie diaphragmatique congénitale est une malformation grave qui, dans ses formes sévères, peut comprimer les poumons et entraîner une hypoplasie pulmonaire. Sans intervention prénatale, le risque de décès du nouveau-né peut atteindre 50%.

L’intervention consiste à introduire, par fœtoscopie, un minuscule ballonnet dans la trachée du fœtus afin d’en bloquer temporairement le passage. Elle exige une grande précision, le fœtus étant encore très petit et mobile dans le liquide amniotique.

Jusqu’à présent, cette technique de pointe n’était maîtrisée que dans un nombre limité de pays et par un nombre restreint de spécialistes. Dans les pays développés, son coût peut dépasser 100 000 dollars par intervention.

Selon le professeur Nguyen Duy Anh, directeur de l’Hôpital national d’obstétrique et de gynécologie, la réussite de cette première FETO au Vietnam témoigne de la capacité de l’établissement à maîtriser des techniques avancées de médecine fœtale. Elle constitue également une nouvelle étape dans le développement de cette spécialité au Vietnam.

Cette réalisation marque ainsi une avancée importante pour la médecine fœtale et l’obstétrique-gynécologie au Vietnam. -VNA

#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #première intervention #FETO #succès #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Pour un Vietnam en bonne santé

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé. Photo: VNA

L'IA et l’innovation technologique contribuent à améliorer les soins de santé

La concrétisation des objectifs et missions de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique se poursuit au Vietnam, avec de nouvelles initiatives visant à rapprocher les services de santé de la population, à renforcer les compétences médicales et à maîtriser progressivement les techniques et technologies modernes.

Le système d’imagerie UCT 960, équipé de l’intelligence artificielle, a été mis en service à l’Hôpital général international de Hai Phong. Photo : VNA

Le crédit-bail, un levier de financement pour la santé privée

Capable de financer jusqu’à 100% de la valeur des équipements médicaux, le crédit-bail offre une solution adaptée aux besoins d’investissement croissants du secteur privé de la santé, mais son développement reste freiné par plusieurs obstacles.