Le Vietnam déploie un vaccin pour protéger les jeunes enfants contre la maladie pieds-mains-bouche

​

Hanoi (VNA) - Le Vietnam a commencé à administrer aux enfants dès l’âge de deux mois un vaccin contre la maladie pieds-mains-bouche causée par l’entérovirus 71 (EV71), ce vaccin étant déployé à l’échelle nationale via le réseau de vaccination VNVC.

Le système de vaccination VNVC et la société suisse Substipharm Biologics ont officiellement lancé le vaccin vendredi dans près de 300 centres de vaccination VNVC à travers le pays. Selon les entreprises concernées, c’est la première fois que ce vaccin est introduit au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Baptisé Envacgen, il a été homologué par le ministère de la Santé en mars pour les enfants âgés de deux mois à moins de six ans.

La Dr Bach Thi Chinh, directrice médicale du réseau de vaccination VNVC, a indiqué que la maladie pieds-mains-bouche est causée par plusieurs virus différents. Les scientifiques consacrent des décennies à la mise au point de vaccins contre cette maladie, mais ces efforts se heurtent à des difficultés, notamment pour obtenir une protection efficace contre le virus EV71.

Le vaccin est administré en deux ou trois doses, selon l’âge de l’enfant au début de la vaccination. Il a fait l’objet d’essais cliniques de phase 3 au Vietnam, dont les résultats ont démontré un niveau élevé de protection contre l’EV71, un virus associé à une grande proportion de cas graves et de décès liés à la maladie mains-pieds-bouche.

Selon les données publiées, le vaccin a démontré une efficacité de 96,8 % contre la maladie pieds-mains-bouche associée au virus EV71. Aucun cas d’infection par l’EV71 n’a été recensé parmi les participants vaccinés dans le cadre de l’étude clinique concernée, et le vaccin a par ailleurs suscité une forte réponse immunitaire contre plusieurs sous-génotypes de l’EV71.

L’étude de phase 3 a porté sur plus de 3 000 enfants, dont une grande proportion d’enfants vietnamiens. Le VNVC a indiqué que le vaccin présentait un profil de sécurité favorable ainsi qu’une protection durable lors des études de suivi.

Le vaccin contre l’EV71 a également été administré à des enfants à Taïwan, où plus de 600.000 doses auraient été utilisées entre août 2023 et septembre 2026.

Selon le professeur-Dr Li-Min Huang, ancien directeur de l’hôpital pour enfants de l’Université nationale de Taïwan et président honoraire de la Société taïwanaise des maladies infectieuses, la surveillance post-vaccination à Taïwan a continué de démontrer l’innocuité et l’efficacité du vaccin.

Fabrice Baschiera, PDG de Substipharm Biologics, a déclaré que l’entreprise se réjouissait de collaborer avec le VNVC pour introduire le vaccin au Vietnam, faisant ainsi de ce pays le premier en Asie du Sud-Est à le déployer.

Le vaccin contre la maladie pieds-mains-bouche est stocké et transporté en vue de son déploiement au Vietnam. Photo gricieusetée du VNVC

Une protection attendue de longue date

La maladie pieds-mains-bouche est une maladie infectieuse fréquente chez les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de trois ans, et a provoqué d’importantes épidémies au Vietnam.

Le virus EV71 est considéré comme une cause majeure de formes graves de la maladie et peut entraîner des complications neurologiques, respiratoires et cardiovasculaires, voire le décès.

En 2023, le Vietnam a enregistré plus de 181.000 cas et 31 décès ; le virus EV71 serait à l’origine de 82% des cas hospitalisés et de 90,4% des cas graves.

Le Dr Truong Huu Khanh, vice-président de l’Association des maladies infectieuses de Hô Chi Minh-Ville et spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, a déclaré que les pédiatres attendaient depuis des années un vaccin contre l’EV71, après que des épidémies à répétition ont entraîné une augmentation des hospitalisations et des complications graves chez les enfants.

« Depuis de nombreuses années, des parents me demandent quand un vaccin contre la maladie mains-pieds-bouche sera disponible », a-t-il fait savoir.

« À chaque saison épidémique, les parents sont inquiets et les médecins subissent une forte pression, car certains enfants, bien qu’ils semblent alertes au départ, voient leur état se dégrader en quelques heures seulement, nécessitant alors d’importants moyens humains, des médicaments et des équipements de soins intensifs. En cas d’épidémie majeure, la hausse rapide des hospitalisations exerce une pression accrue sur le système de santé. Je suis donc très heureux que le Vietnam dispose désormais d’un vaccin contre l’EV71 pour les enfants », a-t-il souligné.

Le Dr Nguyên An Nghia, chef adjoint du service des maladies infectieuses et de neurologie de l’Hôpital pour enfants n°1 de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que l’état des enfants atteints de la maladie mains-pieds-bouche peut passer d’une forme bénigne à un stade critique en l’espace de six à huit heures.

L’EV71 est particulièrement associé à des formes graves de la maladie en raison de sa capacité à affecter le système nerveux central. Certains enfants peuvent ne présenter que des symptômes cutanés ou muqueux limités, ce qui rend la maladie plus difficile à distinguer des affections courantes, a-t-il précisé.

Dès le premier jour du déploiement national, des familles de Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Cân Tho et d’autres localités ont emmené leurs enfants se faire vacciner. Selon le VNVC, des dizaines de milliers d’inscriptions ont été enregistrées dans près de 300 centres VNVC à travers le pays, les enfants de moins de trois ans représentant environ 70% des personnes venues se faire vacciner.

La Dr Bach Thi Chinh a indiqué que le VNVC collabore avec Substipharm Biologics depuis plusieurs années pour introduire ce vaccin au Vietnam à un stade précoce.

Le réseau de vaccination a pris les dispositions nécessaires concernant l’approvisionnement et le stockage des vaccins, a formé le personnel médical et a distribué les doses dans ses centres à travers le pays en amont de la période de forte incidence de la maladie mains-pieds-bouche, a-t-elle précisé.

« Nous espérons que les familles ayant de jeunes enfants envisageront la vaccination rapidement, afin que nous n’ayons plus à subir l’angoisse liée aux épidémies majeures ou aux pics de gravité observés les années précédentes », a-t-elle indiqué. — VNS

​