Politique

Le leader Tô Lâm exhorte l’armée à accomplir les tâches de 2026 avec les meilleurs résultats

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a demandé à la Commission militaire centrale et à l’ensemble de l’armée de redoubler d’efforts pour atteindre tous les objectifs et accomplir toutes les tâches fixés pour 2026 avec les meilleurs résultats possibles.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm à la réunion. Photo : VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm à la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a présidé, le 30 septembre à Hanoï, la 3e conférence de la Commission militaire centrale pour le mandat 2025-2030, consacrée au bilan des missions militaires et de défense du troisième trimestre et à la définition des priorités pour le dernier trimestre de 2026.

La conférence a réuni notamment des membres du Bureau politique et des membres permanents de la Commission militaire centrale, dont le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, ainsi que le vice-Premier ministre et ministre de la Défense Phan Van Giang.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a salué la Commission militaire centrale et l’ensemble de l’armée pour avoir suivi strictement les orientations du Parti et de l’État et mis en œuvre de manière globale les missions militaires et de défense.

Il a souligné que le quatrième trimestre était décisif pour l’accomplissement des tâches de 2026, première année de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti. La Commission militaire centrale doit donc prendre des mesures énergiques et s’efforcer d’atteindre tous les objectifs et d’accomplir toutes les tâches fixés pour 2026 avec les meilleurs résultats possibles.

Le dirigeant a demandé à l’armée de procéder à un examen approfondi des objectifs et tâches fixés pour cette année, d’identifier ceux dont la mise en œuvre doit être accélérée et de prendre des mesures concrètes pour les achever, dans la mesure du possible, avant les échéances prévues.

Il a appelé l’armée à faire preuve de proactivité et de vigilance, à suivre de près l’évolution de la situation et à procéder à des évaluations précises afin de conseiller en temps utile le Parti et l’État sur les questions stratégiques. L’objectif est d’être en mesure de réagir de manière flexible et efficace à toutes les situations, sans être pris au dépourvu, notamment en ce qui concerne les questions stratégiques, les frontières, les zones maritimes et insulaires et le cyberespace.

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Lors de la réunion. Photo : VNA



L’armée doit achever de manière proactive les stratégies et les plans visant à défendre la Patrie « dès le début et à distance », tout en répondant efficacement aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, a-t-il souligné.

Le secrétaire général et président a également demandé de maintenir et d’améliorer la capacité de préparation au combat, de renforcer la qualité de l’entraînement et de l’instruction et d’organiser des exercices en fonction des besoins. Il a appelé à intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à mettre en œuvre de manière proactive les plans de défense civile afin de répondre efficacement aux situations d’urgence.

Le dirigeant a demandé à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense de suivre de près les orientations du Comité central du Parti et d’élaborer des plans pour les grands événements de 2030, notamment la célébration du centenaire de la fondation du PCV. L’armée devra se coordonner avec le ministère de la Sécurité publique et les forces compétentes pour organiser la cérémonie commémorative et le défilé.

Concernant le travail du Parti et le travail politique, il a appelé à poursuivre l’innovation afin de construire une armée politiquement forte ainsi qu’une organisation du Parti exemplaire et solide à tous égards. Il a souligné l’importance de l’éducation politique, du travail idéologique et de la valorisation des qualités et des valeurs culturelles des « soldats de l’Oncle Hô » dans la nouvelle ère.

Il a demandé de redoubler d’efforts pour rechercher, rapatrier et identifier les restes des soldats tombés au combat dans le cadre de la « campagne des 500 jours », avec pour objectif d’obtenir des résultats rapides, efficaces et sûrs.

Le secrétaire général et président a exhorté l’armée à lever les obstacles et à réaliser des avancées dans les programmes et projets de l’industrie de la défense, en s’efforçant de parvenir à l’autonomie dans la recherche, la conception et la production d’armes et d’équipements modernes et de pointe. Il a également insisté sur la nécessité de mener à bien les tâches liées à la logistique, aux services techniques, à l’économie de la défense, à la réforme administrative et à la transformation numérique.

Il a souligné l’importance d’améliorer l’efficacité de l’intégration internationale et de la diplomatie de défense, appelant à préparer soigneusement le 3e Salon international de la défense du Vietnam (Vietnam Defence Expo) en 2026 et à assurer une coordination efficace avec les ministères, secteurs et localités dans le cadre de la préparation de l’APEC 2027.-VNA

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#Nouvelle ère #Commission militaire centrale
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