Le Vietnam met les moyens pour les projet d’innovation technologique liés à l’IA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Fonds national de l’innovation technologique relevant du ministère des Sciences et des Technologies a dévoilé un programme de subventions offrant à 15 projets d’innovation technologique un soutien financier pouvant atteindre jusqu’à 3 milliards de dôngs (plus de 192.000 dollars) pour financer l’intégration de l’intelligence artificielles à leurs activités.



Si l’intelligence artificielle s’impose aujourd’hui comme un accélérateur de changement majeur, son adoption reste un vœu pieux tant qu’elle ne répond pas à des défis concrets, a-t-il déclaré lors d’un séminaire organisé mercredi 30 septembre à Hô Chi Minh-Ville.



La recherche appliquée doit aussi s’aligner sur les besoins des entreprises et du marché. Pour y parvenir, universités, instituts et entreprises doivent s’associer dès le départ afin de cibler les défis prioritaires et co-construire les solutions de demain, a-t-il indiqué.



Dans cette optique, et de concert avec d’autres secteurs clés, le Fonds national d’innovation technologique déploiera dès 2026 un programme de soutien financier spécifiquement dédié aux projets d’innovation technologique intégrant l’intelligence artificielle.



En 2026, le Fonds prévoit de sélectionner 15 projets d’une durée maximale de 12 mois. Pour chaque projet, l’aide de l’État est plafonnée à 3 milliards de dôngs (plus de 192.000 dollars) et ne peut dépasser 50% du budget total, obligeant les entreprises à cofinancer les 50% restants en numéraire.



Cette initiative vise non seulement à multiplier des projets d’intelligence artificielle, mais aussi à déployer des solutions concrètes et faisables, aidant les entreprises à résoudre les problématiques terrain dans la production et le commerce et à constituer un contingent d’ingénieurs et d’experts rompus aux réalités concrètes de leur métier.



Dès 2027, le Fonds financera 50 projets par an. Pour prétendre à ce soutien, les entreprises et organisations candidates doivent impérativement répondre à trois critères : présenter une problématique concrète liée à l’intelligence artificielle, disposer de données immédiatement exploitables et afficher une réelle volonté de collaborer.



Lors de ce séminaire, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Hoàg Minh, a mis en avant la parfaite synergie entre ces deux leviers financiers : si les subventions permettent de mutualiser les risques inhérents aux phases de finalisation, d’essais et d’intégration technologique, la bonification des taux d’intérêt vient, elle, alléger le coût du capital afin d’offrir aux entreprises les marges de manœuvre nécessaires pour investir, élargir et intégrer la technologie dans leurs activités



Concernant les perspectives pour 2027, le vice-ministre Hoàng Minh a enjoint le Fonds d’élaborer une panoplie d’outils plus complète, comprenant la bonification des taux d’intérêt et l’émission de bons de soutien financier, le cofinancement de projets d’innovation technologique, le développement de la propriété intellectuelle, l’amélioration de la productivité et de la qualité, l’accompagnement des start-up innovantes, la valorisation commerciale des résultats de la recherche, et la structuration d’un écosystème propre à dynamiser l’esprit d’entreprise et l’innovation.



"La véritable mesure du succès pour le Fonds ne réside pas dans l’abondance des demandes ou des projets approuvés. Elle s’évalue concrètement à l’aune des technologies maîtrisées, des produits mis sur le marché et des gains de productivité réalisés, tout comme au volume de capital social supplémentaire mobilisé et au nombre d’entreprises consolidées grâce à cet accompagnement", a-t-il déclaré.



Le responsable a également invité les entreprises à bâtir leurs demandes de financement sur leurs réalités de terrain. Pour être jugé solide, un projet doit impérativement répondre à des besoins tangibles et démontrer sa faisabilité pratique. Concrètement, les candidats doivent cibler leurs blocages technologiques, évaluer leur maturité numérique, préciser l’apport de ressources externes et fixer des objectifs chiffrés pour mesurer leur efficacité.



L’écart entre la recherche et le marché ne peut être réduit que lorsque les scientifiques comprennent les besoins des entreprises, ces dernières doivent s’impliquer dès le départ dans l’innovation technologique et les organismes intermédiaires doivent jouer pleinement leur rôle de pivot en sécurisant les tests, la propriété intellectuelle, les normes et l’accès aux financements comme aux débouchés commerciaux. – VNA

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