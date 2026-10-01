Économie

Exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse de 7,8 % sur neuf mois

Malgré les fluctuations persistantes du marché mondial, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont maintenu leur dynamique de croissance au cours des neuf premiers mois de 2026, atteignant 56,3 milliards de dollars, en hausse de 7,8 % sur un an.

Les exportations aquatiques progressent de 12,3 %, à 9,17 milliards de dollars. Photo: VNA
Les exportations aquatiques progressent de 12,3 %, à 9,17 milliards de dollars. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Malgré les nombreuses fluctuations persistantes du marché mondial, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont maintenu leur croissance au cours des neuf premiers mois de 2026. Leur chiffre d’affaires a atteint 56,3 milliards de dollars, en hausse de 7,8 % sur un an, tandis que l’excédent commercial s’est établi à 16,9 milliards de dollars, soit une progression de 7,4 %.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les exportations du secteur ont atteint environ 6,51 milliards de dollars en septembre, en hausse de 5,7 % sur un an. Sur neuf mois, les exportations de produits agricoles se sont chiffrées à 29,28 milliards de dollars (+3,1 %), celles des produits aquatiques à 9,17 milliards (+12,3 %) et celles des produits sylvicoles à près de 14,41 milliards (+7,6 %). Les exportations de produits d’élevage ont notamment progressé de 24,6 %, à 564,4 millions de dollars.

L’Asie demeure le principal débouché des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vietnamiens, avec une part de marché de 49,4 %, devant les Amériques (22,2 %) et l’Europe (13,5 %). Les exportations vers l’Asie ont augmenté de 11,9 % sur un an, contre 2,3 % vers les Amériques, 2,6 % vers l’Europe et 15,5 % vers l’Océanie, tandis qu’elles ont reculé de 16,7 % vers l’Afrique.

La Chine, les États-Unis et le Japon restent les trois principaux marchés, avec des parts respectives de 24,4 %, 19,8 % et 7,4 %. Les exportations vers ces trois marchés ont toutes progressé, notamment vers la Chine (+18,9 %).

Parmi les principaux produits exportés, les fruits et légumes constituent un moteur de croissance, avec près de 7,35 milliards de dollars sur neuf mois, en hausse de 19,9 %. La Chine représente à elle seule 63 % des exportations du secteur, devant les États-Unis et la République de Corée.

Les produits aquatiques ont également enregistré une croissance à deux chiffres, avec 9,17 milliards de dollars (+12,3 %). La Chine, les États-Unis et le Japon en sont les trois principaux marchés, représentant respectivement 23,7 %, 15,7 % et 14 %.

Dans le secteur sylvicole, les exportations de bois et produits en bois ont atteint près de 13,43 milliards de dollars (+7,3 %). Les États-Unis demeurent le premier marché, avec 50,1 % des exportations, suivis de la Chine (15 %) et du Japon (12,5 %). Les exportations vers la Chine ont toutefois fortement progressé, de 43,4 %.

À l’inverse, certains produits agricoles ont subi l’impact de la baisse des prix ou de la demande. Les exportations de café ont augmenté de 15,4 % en volume, à 1,4 million de tonnes, mais leur valeur a reculé de 7,3 %, à 6,54 milliards de dollars, le prix moyen ayant diminué de 19,7 %.

Le riz a également enregistré un recul, avec 6,4 millions de tonnes exportées pour 3,11 milliards de dollars, soit des baisses respectives de 6,1 % et 10,9 %. Les exportations de caoutchouc ont diminué de 16,2 % en volume et de 4,4 % en valeur, tandis que celles de thé ont reculé de 7,7 % en volume mais progressé de 0,4 % en valeur grâce à la hausse des prix.

D’autres produits ont affiché des résultats positifs. Les exportations de noix de cajou ont atteint 3,85 milliards de dollars (+2 %), tandis que celles de poivre se sont élevées à 1,4 milliard de dollars, en hausse de 10,2 %.

En parallèle, les importations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint environ 39,4 milliards de dollars sur neuf mois, en hausse de 8 % sur un an. Les importations de produits agricoles ont progressé de 11,3 %, celles des produits d’élevage de 21,4 %, des produits aquatiques de 0,6 % et des produits sylvicoles de 17 %. -VNA

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