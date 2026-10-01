Économie

Hung Yên renforce sa coopération avec la République de Corée dans la formation et l’innovation

​La province vietnamienne de Hung Yên souhaite renforcer sa coopération avec les partenaires sud-coréens dans la formation des ressources humaines, les sciences et technologies, l’innovation et la santé, notamment à travers des partenariats avec des établissements et entreprises de premier plan.

Les autorités de la province de Hung Yên et les représentants Centre d’études asiatiques de l’Université nationale de Séoul (SNU). Photo: VNA
Les autorités de la province de Hung Yên et les représentants Centre d’études asiatiques de l’Université nationale de Séoul (SNU). Photo: VNA

Séoul (VNA) - Dans le cadre de sa mission de travail en République de Corée, la délégation de la province de Hung Yên s’est rendue, le 30 septembre au matin, au Centre d’études asiatiques de l’Université nationale de Séoul (SNU), où elle a échangé sur les possibilités de coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la recherche scientifique, l’innovation et le transfert de connaissances.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Hung Yên, Pham Van Nghiêm, s’est dit heureux de visiter l’Université nationale de Séoul et a salué le rôle de l’établissement dans la formation des talents, la recherche scientifique et la promotion de l’innovation.

Il a indiqué que Hung Yên couvre actuellement une superficie naturelle de plus de 2.514 km² et compte plus de 3,5 millions d’habitants. La province est limitrophe de Hanoï et dispose d’un littoral donnant sur la Mer Orientale. Elle accélère son industrialisation et sa modernisation, tout en développant l’économie du savoir et l’économie numérique, en considérant les ressources humaines hautement qualifiées et les sciences et technologies comme des moteurs importants de son développement durable.

La République de Corée figure parmi les partenaires prioritaires de Hung Yên pour l’attraction des investissements et l’élargissement de la coopération internationale. Quelque 210 projets d’investissement direct étranger (IDE) sud-coréens sont actuellement en activité dans la province, pour un capital enregistré total d’environ 2,9 milliards de dollars. Ces projets contribuent à la croissance économique, à la création d’emplois et au transfert de technologies.

Dans cette perspective, Hung Yên souhaite renforcer sa coopération avec l’Université nationale de Séoul dans plusieurs domaines d’excellence de l’établissement, notamment l’intelligence artificielle (IA), les technologies de l’information (TI), l’ingénierie, les sciences biomédicales, l’administration publique et les sciences sociales. La province a proposé de coordonner la mise en place de programmes de bourses destinés aux élèves et étudiants d’excellence, de favoriser les échanges d’enseignants et d’experts et d’organiser des formations dans les domaines de l’administration publique, de la transformation numérique, de la planification urbaine et du développement durable.

Elle a également proposé à l’Université nationale de Séoul d’étudier la possibilité de fournir des conseils et un soutien à l’élaboration de stratégies de développement des sciences et technologies et de l’innovation, ainsi qu’à la création de programmes et de centres de recherche appliquée répondant aux besoins concrets de la province.

Le professeur Kim Yong Gyun, directeur du Centre d’études du Vietnam relevant de l’Institut d’études asiatiques, a salué le potentiel de coopération avec Hung Yên, estimant que l’éducation, la recherche et l’innovation offraient de nombreuses possibilités de collaboration. Il a indiqué que le centre était prêt à examiner des programmes de coopération concrets, à mettre en relation des experts et à promouvoir les échanges universitaires dans les temps à venir.

Les autorités de Hung Yên se sont engagées à créer les conditions nécessaires et à mobiliser des ressources appropriées pour concrétiser les domaines de coopération convenus. Elles se sont également déclarées prêtes à servir de passerelle pour élargir les relations entre l’Université nationale de Séoul et les établissements d’enseignement supérieur de la province.

Dans l’après-midi, la délégation a poursuivi sa mission par des visites au Severance Hospital, relevant du système de santé de l’Université Yonsei, à l’établissement pour personnes âgées Gangnam-gi Haengbok et à Meerecompany, entreprise sud-coréenne spécialisée dans le développement et la commercialisation de robots destinés à la chirurgie laparoscopique.

La délégation y a étudié les expériences d’application de la robotique dans le secteur médical ainsi que les modèles de soins de santé et de prise en charge des personnes âgées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération adaptées aux besoins de développement de Hung Yên.

Cette mission devrait contribuer à concrétiser les possibilités de coopération entre Hung Yên et ses partenaires sud-coréens dans la formation des ressources humaines, les sciences et technologies, l’innovation et la santé, contribuant ainsi aux relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la République de Corée. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Hung Yên #coopération #République de Corée #formation #innovation #Université nationale de Séoul #SNU #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

L'innovation, nouveau pilier de la stratégie de croissance vietnamienne. Photo d'illustration

Le Vietnam mise sur l’innovation pour booster sa croissance et sa compétitivité

D’ici 2030, le Vietnam vise à figurer parmi les 40 premiers pays au classement GII, à porter l’investissement social total en R&D à au moins 2% du PIB, à augmenter le nombre de publications scientifiques internationales de 10% en moyenne annuelle, et à accroître le nombre de demandes de brevets et de brevets délivrés de 16 à 18% en moyenne annuelle.

La présidente de la Commission des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), Vu Thi Chân Phuong s’entretient avec le directeur général adjoint du groupe des marchés de capitaux de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), Lim Tuang Lee. Photo : SSC

Le Vietnam et Singapour renforcent la connectivité de leurs marchés de capitaux

La présidente de la Commission des valeurs mobilières du Vietnam (SSC), Vu Thi Chân Phuong, a suggéré que les Bourses, les entreprises et les intermédiaires des deux pays renforcent leurs liens et mettent progressivement en place un écosystème favorisant l’émission et la cotation de certificats de dépôt (DR).

Singature du protocole d'accord de coopération entre le Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville et la société Plug & Play Singapore. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville prépare un centre d’excellence en intelligence artificielle

Le nouveau centre sera développé sur la base d’un partenariat entre l’État, les universités et les entreprises. Il aura pour objectif de promouvoir la recherche, l’accompagnement et l’accélération des jeunes entreprises, ainsi que l’application concrète des technologies au service du développement de la ville.

Centrale thermique du géant gazier Gazprom à Sotchi, en Russie. Photo : AFP/VNA

Les liens pétrochimiques entre le Vietnam et la Russie offrent de nouvelles perspectives

La visite d’État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam ouvre de nouvelles perspectives de coopération pétrochimique entre les deux pays. Selon l’expert russe Gueorgui Boreï, le renforcement des partenariats dans le raffinage, les technologies de traitement du pétrole et la production de produits à plus forte valeur ajoutée pourrait favoriser l’intégration des chaînes de valeur, le transfert de technologies et l’accès au marché de l’ASEAN.

Le propriétaire d’un navire effectue les formalités d’entrée au port de pêche de Vam Lang, commune de Gia Thuan, province de Dong Thap. Photo : VNA

Dong Thap obtient des résultats positifs dans la lutte contre la pêche INN

La province de Dong Thap a obtenu des résultats encourageants dans la lutte contre la pêche INN, avec notamment 100 % des navires de pêche en activité enregistrés et autorisés, aucun cas de violation des eaux étrangères depuis 2024 et une traçabilité électronique renforcée des produits halieutiques.

Déploiement d’une plateforme de forage autoélévatrice sur un site d’exploration pétrolière et gazière en mer. Photo : PVN

Sciences et technologies : le Vietnam accélère la transformation de sa gouvernance maritime

La transformation numérique ouvre de nouvelles perspectives pour renforcer la gouvernance maritime du Vietnam. En s’appuyant sur l’intelligence artificielle, les mégadonnées, l’Internet des objets, les données satellitaires et les systèmes autonomes, le pays cherche à passer d’une gestion fondée sur l’expérience à une gouvernance basée sur les données, la prévision et l’intégration, au service d’une économie maritime verte et durable.

Un tronçon de l'autoroute Ben Luc - Long Thanh traversant la province de Dong Nai. Photo: VNA

L’autoroute Ben Luc - Long Thanh rapproche le delta du Mékong de l’aéroport de Long Thanh

D’un investissement total de 29 587 milliards de dôngs, financé par des prêts de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et de la Banque asiatique de développement (BAD) ainsi que par des fonds publics, l’autoroute Ben Luc - Long Thanh stratégique relie l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong à la route nationale n° 51 et à l’autoroute Bien Hoa - Vung Tau, à une dizaine de kilomètres seulement de l’aéroport de Long Thanh.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, et le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, se serrent la main avant leur entretien à Ottawa. Photo : VNA

Le Vietnam et le Canada ouvrent de nouvelles voies de coopération énergétique

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, s’est récemment entretenu avec le ministre canadien de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, pour discuter de la mise en œuvre du protocole d’entente sur la coopération en matière d’énergie et la transition vers l’énergie propre.

Photo d'illustration: VNA

An Giang traque les navires non conformes pour éradiquer la pêche INN

La province d’An Giang renforce le contrôle des navires à risque et accélère la numérisation de la traçabilité afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant aux efforts du Vietnam pour obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne.

Le HoSE met en garde contre de fausses licences et de faux contrats utilisés pour escroquer des investisseurs. Photo: VNA

La Bourse de Hô Chi Minh-Ville avertit des arnaques aux investisseurs

Selon le Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), des escrocs utilisent illégalement son nom, ses images et son logo, tout en falsifiant les sceaux et les signatures de dirigeants de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC) pour produire des documents frauduleux contenant de fausses informations sur des autorisations d’investissement.

Alexander Schonl, directeur général, fondateur et conseiller principal en Microsoft Dynamics 365 Business Central chez Solid Scale Solutions. Photo: VNA

Vietnam-Allemagne : vers une coopération technologique à plus forte valeur ajoutée

Le Vietnam dispose de solides atouts technologiques et d’une expérience croissante sur les marchés internationaux. Dans un contexte de transformation numérique accélérée en Allemagne et de pénurie de spécialistes informatiques, les entreprises vietnamiennes disposent de nouvelles opportunités pour approfondir leur coopération avec leurs partenaires allemands et progresser dans la chaîne de valeur technologique.