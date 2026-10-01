Hung Yên renforce sa coopération avec la République de Corée dans la formation et l’innovation

Séoul (VNA) - Dans le cadre de sa mission de travail en République de Corée, la délégation de la province de Hung Yên s’est rendue, le 30 septembre au matin, au Centre d’études asiatiques de l’Université nationale de Séoul (SNU), où elle a échangé sur les possibilités de coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la recherche scientifique, l’innovation et le transfert de connaissances.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Hung Yên, Pham Van Nghiêm, s’est dit heureux de visiter l’Université nationale de Séoul et a salué le rôle de l’établissement dans la formation des talents, la recherche scientifique et la promotion de l’innovation.

Il a indiqué que Hung Yên couvre actuellement une superficie naturelle de plus de 2.514 km² et compte plus de 3,5 millions d’habitants. La province est limitrophe de Hanoï et dispose d’un littoral donnant sur la Mer Orientale. Elle accélère son industrialisation et sa modernisation, tout en développant l’économie du savoir et l’économie numérique, en considérant les ressources humaines hautement qualifiées et les sciences et technologies comme des moteurs importants de son développement durable.

La République de Corée figure parmi les partenaires prioritaires de Hung Yên pour l’attraction des investissements et l’élargissement de la coopération internationale. Quelque 210 projets d’investissement direct étranger (IDE) sud-coréens sont actuellement en activité dans la province, pour un capital enregistré total d’environ 2,9 milliards de dollars. Ces projets contribuent à la croissance économique, à la création d’emplois et au transfert de technologies.

Dans cette perspective, Hung Yên souhaite renforcer sa coopération avec l’Université nationale de Séoul dans plusieurs domaines d’excellence de l’établissement, notamment l’intelligence artificielle (IA), les technologies de l’information (TI), l’ingénierie, les sciences biomédicales, l’administration publique et les sciences sociales. La province a proposé de coordonner la mise en place de programmes de bourses destinés aux élèves et étudiants d’excellence, de favoriser les échanges d’enseignants et d’experts et d’organiser des formations dans les domaines de l’administration publique, de la transformation numérique, de la planification urbaine et du développement durable.

Elle a également proposé à l’Université nationale de Séoul d’étudier la possibilité de fournir des conseils et un soutien à l’élaboration de stratégies de développement des sciences et technologies et de l’innovation, ainsi qu’à la création de programmes et de centres de recherche appliquée répondant aux besoins concrets de la province.

Le professeur Kim Yong Gyun, directeur du Centre d’études du Vietnam relevant de l’Institut d’études asiatiques, a salué le potentiel de coopération avec Hung Yên, estimant que l’éducation, la recherche et l’innovation offraient de nombreuses possibilités de collaboration. Il a indiqué que le centre était prêt à examiner des programmes de coopération concrets, à mettre en relation des experts et à promouvoir les échanges universitaires dans les temps à venir.

Les autorités de Hung Yên se sont engagées à créer les conditions nécessaires et à mobiliser des ressources appropriées pour concrétiser les domaines de coopération convenus. Elles se sont également déclarées prêtes à servir de passerelle pour élargir les relations entre l’Université nationale de Séoul et les établissements d’enseignement supérieur de la province.

Dans l’après-midi, la délégation a poursuivi sa mission par des visites au Severance Hospital, relevant du système de santé de l’Université Yonsei, à l’établissement pour personnes âgées Gangnam-gi Haengbok et à Meerecompany, entreprise sud-coréenne spécialisée dans le développement et la commercialisation de robots destinés à la chirurgie laparoscopique.

La délégation y a étudié les expériences d’application de la robotique dans le secteur médical ainsi que les modèles de soins de santé et de prise en charge des personnes âgées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de coopération adaptées aux besoins de développement de Hung Yên.

Cette mission devrait contribuer à concrétiser les possibilités de coopération entre Hung Yên et ses partenaires sud-coréens dans la formation des ressources humaines, les sciences et technologies, l’innovation et la santé, contribuant ainsi aux relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la République de Corée. -VNA

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