Hô Chi Minh-Ville prépare un centre d’excellence en intelligence artificielle

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Centre d’innovation et d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville et la société Plug & Play Singapore ont signé, le 30 septembre, un protocole d’accord de coopération visant à construire et à déployer progressivement un Centre d’excellence en intelligence artificielle dans la mégapole du Sud.

Plug & Play est une plateforme mondiale d’innovation fondée en 2006 et basée dans la Silicon Valley, aux États-Unis. Elle met en relation des jeunes entreprises avec de grands groupes, des investisseurs, des universités et des organismes publics. Son réseau compte actuellement plus de 100 000 jeunes entreprises et plus de 550 entreprises partenaires, avec une présence dans plus de 60 sites à travers le monde.



Selon le protocole signé, le nouveau centre sera développé sur la base d’un partenariat entre l’État, les universités et les entreprises. Il aura pour objectif de promouvoir la recherche, l’accompagnement et l’accélération des jeunes entreprises, ainsi que l’application concrète des technologies au service du développement de la ville. La coopération s’articulera autour de trois piliers : un centre de compétences, un programme d’accélération et un programme d’expérimentation de solutions.



Les parties prévoient également d’organiser des activités pour développer l’écosystème, telles que des conférences, des expositions, des rencontres avec des investisseurs et des experts internationaux, tout en aidant les spécialistes et entreprises du Vietnam à accéder aux événements mondiaux de la plateforme américaine.



Après cette signature, les partenaires vont poursuivre les discussions pour établir un accord de mise en œuvre détaillé. Ce texte précisera l’organisation, le fonctionnement, les responsabilités de chacun, les ressources, le budget, les indicateurs d’évaluation et le calendrier de déploiement.



L’accord final devrait être finalisé dans un délai de 30 jours, puis présenté lors du sommet Plug and Play Silicon Valley, prévu du 3 au 5 novembre 2026 en Californie. Cette présentation permettra de faire connaître les initiatives de la ville auprès de la communauté technologique internationale et de rechercher de nouveaux partenaires.



S’exprimant à la cérémonie, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Truong Minh Huy Vu, a estimé que cette coopération ouvrait de nouvelles possibilités pour les acteurs locaux d’accéder à des technologies et à des marchés internationaux. Il a souligné que l’innovation doit répondre à des besoins concrets et générer une réelle valeur pour la population et les entreprises, en testant des solutions sur le terrain, y compris à l'échelle locale.



En marge de la cérémonie, le Prix de l’innovation et de l’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville 2026 a été officiellement lancé afin de récompenser les contributions remarquables au développement socio-économique de la ville. Le concours de création du logo de l’« Université d’entrepreneuriat de Hô Chi Minh-Ville » a également été inauguré à cette occasion.-VNA