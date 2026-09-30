Le Vietnam élargit sa coopération scientifique et technologique avec la République de Corée

Séoul (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en République de Corée et au Japon, le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a travaillé, le 30 septembre à Séoul, avec son homologue sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et des Ressources (MOTIR), Kim Jung Kwan.



Alors que le Vietnam fait de l'énergie nucléaire une priorité dans sa Stratégie de développement et d'application de l'énergie atomique à l'horizon 2035, avec une vision à l'horizon 2050, Vu Hai Quan a souligné la nécessité de renforcer les capacités nationales pour assurer une gestion et une exploitation sûres des installations, maîtriser progressivement les technologies et garantir un développement durable. Il a demandé au MOTIR de partager son expérience pratique acquise dans le développement de l'industrie nucléaire sud-coréenne.



De son côté, le ministre sud-coréen a rappelé les quelque 40 années d'expérience de son pays dans le nucléaire civil, soulignant trois piliers essentiels : la maîtrise technologique, un cadre juridique et réglementaire cohérent et, surtout, une sûreté absolue, considérée comme non négociable. La partie sud-coréenne a ainsi exprimé sa volonté d'établir une coopération globale avec le Vietnam, notamment dans le cadre du projet nucléaire de Ninh Thuan 2.



À l'issue de cette rencontre, le ministre Vu Hai Quan a conduit la délégation vietnamienne au 12e Forum mondial des dirigeants des technologies de l'information et de la communication (Global ICT Leadership Forum), organisé conjointement par le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC (MSIT) et l'Agence nationale pour la société de l'information (NIA).



Lors du Forum, Nguyen Khac Lich, directeur du Département de l'industrie des technologies de l'information du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies, a affirmé que le Vietnam entendait intégrer l'IA dans les activités quotidiennes des administrations publiques, des entreprises et de la population, conformément à sa Stratégie nationale sur l'IA à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2045. Le Vietnam a proposé de coopérer avec la République de Corée et la communauté internationale pour expérimenter l’application de l’IA dans certains services publics, mettre en relation les réseaux de recherche et les entreprises des deux pays...



Dans l'après-midi, le ministre Vu Hai Quan a visité l'Institut sud-coréen des sciences et des technologies (KIST). Les deux parties ont discuté de l'élargissement de leur coopération scientifique et technologique. Le ministre vietnamien a proposé de renforcer les recherches conjointes dans des domaines stratégiques tels que les semi-conducteurs, l'IA, les batteries et le stockage de l'énergie, les matériaux avancés et les biotechnologies. Il a également appelé à favoriser l'accueil de chercheurs vietnamiens au KIST et la formation de masters et de doctorants, ainsi qu'à accélérer le projet de R&D de l’Institut vietnamo-sud-coréen des sciences et des technologies (VKIST) pour la période 2026-2033.



Soulignant que le VKIST demeurait un symbole de la coopération bilatérale, le président du KIST, Oh Sang Rok, s'est engagé à continuer de soutenir le projet afin qu'il soit achevé dans les délais et devienne un pôle de R&D favorisant les liens entre les instituts de recherche et les entreprises des deux pays. – VNA

