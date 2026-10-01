Paiements transfrontaliers : VietQR Global poursuit son expansion

Hanoï (VNA) - Un simple scan de code QR permet désormais aux Vietnamiens de régler leurs achats dans plusieurs pays et aux visiteurs étrangers de faire de même au Vietnam. Derrière cette simplicité se cache toutefois un système complexe reposant sur de multiples infrastructures et connexions.



À ce jour, VietQR Global est disponible dans plus de 6% des points d’acceptation au Vietnam, laissant une importante marge de progression. L’enjeu ne consiste toutefois pas seulement à étendre le réseau et à le connecter à de nouveaux marchés, mais aussi à accroître le nombre de transactions effectives.



Selon Nguyen Dang Hung, directeur général adjoint de National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS), le paiement transfrontalier nécessite une infrastructure permettant de gérer les différences entre les pays en matière de réglementation, de règlement, de liquidité et de normes techniques, mais aussi de sécurité et de traitement des réclamations.



Pham Anh Tuan, directeur du Département des paiements de la Banque d’État du Vietnam, précise que le paiement transfrontalier implique de nombreuses étapes, allant de l’identification et de l’authentification des clients à la conversion monétaire, au paiement et au règlement, en passant par la gestion des risques, la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent, la protection des données et le traitement des réclamations, dans des cadres juridiques différents selon les pays.



À l’heure actuelle, VietQR Global couvre environ 154.000 points d’acceptation au Vietnam, soit un peu plus de 6% des quelque 2,5 millions de points de paiement recensés dans le pays.

À l’heure actuelle, VietQR Global couvre environ 154.000 points d’acceptation au Vietnam. Photo d'illustration: VNA

Sacombank figure parmi les premières banques à avoir collaboré avec NAPAS au déploiement du paiement QR transfrontalier. Selon un représentant de la banque, cette solution contribue non seulement au développement du tourisme, mais offre également à des millions de détaillants, de commerces individuels et d’entreprises vietnamiennes de nouvelles opportunités commerciales.



Nguyen Vinh Tuyen, directeur général adjoint de Nam A Bank, souligne que les clients peuvent effectuer facilement des transactions transfrontalières grâce à un simple scan de code QR, de manière rapide, pratique et sécurisée.



Plus de 810.000 transactions ont déjà été effectuées depuis le Vietnam vers l’étranger, pour une valeur totale dépassant 760 milliards de dôngs, tandis que plus de 111.000 transactions ont été réalisées depuis l’étranger vers le Vietnam, pour plus de 232 milliards de dôngs.



La sécurité constitue également un enjeu majeur à mesure que les paiements dépassent les frontières nationales. Selon Luu Danh Duc, directeur général adjoint de Sacombank, la complexité se situe principalement dans les systèmes en arrière-plan, tandis que l’expérience des utilisateurs reste pratiquement inchangée.



Il souligne également l’avantage en termes de coûts et de taux de change. Les frais de transaction via VietQR Global s’élèvent à environ 1,5%, contre 2,4 à 3% pour les cartes internationales émises hors du Vietnam.



Malgré ces premiers résultats, le volume des transactions reste encore modeste au regard du potentiel du marché. Selon Pham Anh Tuan, il faudra notamment renforcer la communication et les programmes promotionnels afin d’encourager davantage de petits commerçants, de commerces individuels et de points d’acceptation à rejoindre le réseau, pour en élargir la couverture et améliorer l’efficacité des connexions de paiement bilatérales. -VNA